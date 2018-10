Ecco qualche curiosità su Made by Google e Home Hub

Pasta Day : stanchi della ‘solita’ pasta? Ecco qualche ricetta particolare per stupire gli amici e provare nuovi sapori : La Pasta è l’alimento preferito dagli italiani: con il sugo, in bianco, con pesce, carne o verdure, poco importa, l’importante è che sia buona e al dente. Ecco alcune ricette semplici che possono tornare utili per una serata tra amici o quando si è stufi della solita Pasta e del solito condimento e si decide di fare qualcosa di diverso dall’ordinario! Spaghetti al cioccolato, ingredienti per 4 persone: 350 grammi di spaghetti; ...

Riconoscete questa ragazzina di 17 anni? Qualche anno dopo - è molto diversa... Ecco chi è : Riuscite a riconoscere questa tenera ragazzina, all'epoca 17enne? Non è facile in effetti. Il suo sguardo assorto e pensieroso è molto diverso (ma nemmeno troppo) da quello che...

Riconoscete questa ragazzina di 17 anni? Qualche anno dopo - è molto diversa... Ecco chi è : Riuscite a riconoscere questa tenera ragazzina, all'epoca 17enne? Non è facile in effetti. Il suo sguardo assorto e pensieroso è molto diverso (ma nemmeno troppo) da quello che...

Come indossare il foulard d’inverno : Ecco qualche idea di look : Il foulard è un accessorio chic per definizione. Quando lo si nomina, non si può pensare a Hérmes, a Parigi, alle parigine elegantissime senza sforzo alcuno… Normalmente lo si usa in primavera o in estate, ma perchè non provare ad indossarlo anche in autunno? ecco qualche idea di foulard in versione fall winter. Come indossare il foulard d’inverno, ecco qualche idea di look: legato al marsupio Il marsupio va fortissimo. Io non lo amo ...

Massimiliano Ossini papà : 'mi do un 7.5 - ma Ecco perché perdo qualche punto' : 39enne volto tv, Massimiliano Ossini conduce ogni fine settimana “Mezzogiono in Famiglia” su Rai2, dopo aver passato l'estate in onda grazie a “Uno Mattina Estate”.Intervistato da Oggi, Ossini ha parlato della propria famiglia, a dir poco numerosa visti i 3 figli (Carlotta, Melissa e Giovanni) avuti con l'imprenditrice ascolana Laura Gabrielli.prosegui la letturaMassimiliano Ossini papà: 'mi do un 7.5, ma ecco perché perdo qualche punto' ...

Aiutare gli africani in Africa? Ecco qualche idea concreta : Negli ultimi mesi la comunicazione politica del nostro paese si è concentrata maggiormente sul tema dell’immigrazione e una frase sembra risuonare in prevalenza, quasi come un mantra, a giustificare i più svariati comportamenti: “Aiutiamoli a casa loro“. Con questo pretesto si sono giustificati respingimenti, accuse di connivenza alle Ong che operano nel Mediterraneo per salvare vite umane, inasprimenti di leggi già ...