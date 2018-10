Ecco First Man | «Una storia tra la Luna e il lavandino della cucina»

«First man» arriva al cinema. Ecco una clip in esclusiva : Il regista Damien Chazelle, 33 anni, regista del fortunato La La Land, è tornato a dirigere l’attore canadese Ryan Gosling, per portarlo stavolta nello spazio, lì dove mai nessuno si era spinto prima del 20 luglio 1969. Nei panni del primo uomo sulla luna Neil Armstrong, Gosling è il protagonista di First Man, nuova pellicola di Chazelle in uscita in Italia il 31 ottobre per Universal Pictures. Ecco una clip in anteprima. L'articolo «First ...

First on Discord : Ecco la line up dei primi titoli che partecipano all'iniziativa : Qualche tempo fa Discord aveva annunciato di voler entrare nel mercato dei videogiochi con l'iniziativa First on Discord, che avrebbe offerto sulla piattaforma una serie di titoli in esclusiva all'esordio su PC.Nella giornata di oggi l'azienda ha comunicato la lista dei primi videogiochi che saranno protagonisti di questa iniziativa, che saranno in vendita esclusivamente su Discord per un periodo di almeno 90 giorni. Tra loro troviamo il ...