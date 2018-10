Ecco come il director di Kong | Skull Island realizzerebbe un film su The Legend of Zelda

Emanuela Orlandi - Ecco come si estrae il Dna nelle ossa : Quando vengono trovati dei reperti ossei , come quelli ritrovati nella Nunziatura apostolica di via Po 27 a Roma, per identificare la persona è necessario estrapolare il Dna e poi compararlo. Ma non è ...

Barbara D’Urso - “danno permanente dopo l’incidente” : Ecco come nasconde la cicatrice in tv : Barbara D’Urso, regina di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi. Intervista in cui non è mancato un cenno alla ‘guerra all’ultimo dato Auditel’ che va in scena ogni settimana. La sua Domenica Live contro Domenica In. Lei contro ‘l’amica’ Mara Venier. Anche i telespettatori ormai si sono appassionati, anche perché le due signore della domenica non si ...

Sniker o sneaker - Ecco come si scrive : Scarpe da ginnastica, ma anche da passeggio, adatte per l’attività sportiva, ma anche per il tempo libero. E soprattutto con una forte, fortissima connotazione modaiola. In una parola sola: sneakers, la quintessenza dello spirito millennials da portare ai piedi. Un vocabolo entrato ormai a pieno diritto nel gergo comune, da qualcuno storpiato in “sneackers”, con aggiunta di un “ck” che strizza inutilmente l’occhio agli snack, e da ...

Juventus-Cagliari - Ecco come vederla in tv : La Serie A ritorna in campo, con la Juventus che ospiterà sabato sera allo Stadium, ore 20.30, il Cagliari di Maran. Nell'ultimo turno, vittoria esterna dei bianconeri a Empoli targata CR7: sua la ...

Enel assume 500 lavoratori : Ecco come candidarsi : La famosa azienda italiana, attiva da anni nel settore dell'energia, si prepara ad assumere ben 500 nuove persone per il 2019. Questi rinnovati posti di lavoro si devono ad un accordo per l'occupazione preso tra l'Enel ed i diversi sindacati. Vediamo come potersi candidare e le varie posizioni ricercate.--Buone notizie per chi cerca un impiego professionale: l'Enel infatti si prepara a 500 nuove assunzioni per il 2019. Un numero cospicuo di ...

Ecco come si instaura la “fiducia a prima vista” : ci guardiamo negli occhi e decidiamo se fidarci : Quando incontriamo una persona per la prima volta è difficile stabilire se possiamo fidarci o meno. Per farci un’impressione, anche lo sguardo gioca il suo ruolo. Infatti, spesso ci convinciamo di comprendere emozioni e intenzioni della persona incontrata semplicemente guardandola negli occhi. E studiandone, per esempio, quanto sono dilatate le pupille. È su questo aspetto che si è concentrata la ricerca sperimentale condotta da due ricercatori ...

Invisibili su WhatsApp - Ecco come fare : Diventare 'invisibile' su WhatsApp non è più impossibile. Gli utenti più informati, infatti, sanno già che è possibile 'sparire' temporaneamente dall'app di messaggistica istantanea per evitare che ...

La terra dello Stato se fai il terzo figlio? Ecco come funzionerà : Con la finanziaria arriva la terra per le famiglie con il terzo figlio. L'idea è del ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. 'Si dice che in Italia si fanno pochi figli e che serve un ...

Caterina Balivo pubblica il suo primo libro : “Gli uomini sono come le lavatrici”. Ecco di cosa parla : Caterina Balivo si racconta dalle pagine del settimanale Chi presentando il suo primo libro: “Gli uomini sono come le lavatrici”. La bella conduttrice napoletana, che intrattiene tuti i pomeriggi il pubblico dell’ammiraglia Rai con Vieni da Me, racconta il suo primo libro con protagonista una donna forte e con gli attributi. Il primo libro di Caterina Balivo, di cosa parla La Balivo racconta nel suo primo romanzo, di una donna con gli ...

Ragusa - auto come ariete per svaligiare negozi : sgominata banda delle spaccate. Ecco come agivano : Rubavano auto vecchie e robuste con sistemi di sicurezza obsoleti e le usavano come ‘ariete’ per sfondare gli infissi in vetro o le saracinesche di negozi da svaligiare. E’ la tecnica della ‘spaccata’ utilizzata da una banda sgominata dalla Polizia di Ragusa che ha arrestato cinque persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La squadra mobile di Ragusa e il commissariato di ...

Termosifoni - Ecco quando e come si possono accendere. Tutte le date regione per regione : Anche se in ritardo, l’autunno sembra ormai essere arrivato davvero e accendere i Termosifoni è diventata necessario un po’ ovunque, non solo al Nord. Ma l’orario e le date di accensione variano da zona a zona, considerando appunto la differenza di clima in Italia.Le zone sono 6. Per la zona Alpina (F – Cuneo, Belluno e Trento) non ci sono limitazioni di alcun genere (né in termini di ore in cui il riscaldamento può ...

Ecco come evocare un demone nella notte di Halloween. Lo scrittore Arduino : “Evocare un demone non è poi così difficile ma attenzione - potrebbe non lasciarvi più” : Nel corso del programma ‘Gli Acchiappafantasy’, condotto da Andrea Lupoli, Piercarlo Fabi e Camilla Vitanza su Radio Cusano Campus, lo scrittore e traduttore Giovanni Arduino, ospite della diretta, ha spiegato come evocare nella notte di Halloween un antico demone, citando un libro del ‘600 la “Clavicula Salomonis”. “La Piccola Chiave di Salomone (Clavicula Salomonis) è uno dei più discussi testi di ...

Pensioni - le 7 finestre di quota 100. Ecco come lasciare il lavoro : quota 100 è ormai alle porte. Il superamento della legge Fornero passa dalla riforma fortemente voluta dalla Lega che di fatto cambia completamente il volto del sistema previdenziale italiano. Di ...

Maltempo - alberi caduti : Ecco come è possibile evitare che accada : Dalla potatura fatta con i giusti criteri alle mappe fornite dai satelliti, sono molte le tecnologie che permettono di controllare la salute degli alberi prima che diventino troppo fragili e pericolosi, come quelli abbattuti dal forte vento arrivati con quest’ultima perturbazione. “Ogni intervento sul verde non e’ un costo, ma un investimento sul futuro: non solo per evitare cadute ma anche per massimizzare i servizi ...