Eataly Ostiense si rinnova e fa spazio al nuovo vicino di casa | Ikea

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)ha deciso di vestirsi di, di cambiare un po’ di cose nella già bellissima location romana della Ex Stazionee ha anche undidi tutto rispetto, dai colori giallo e blu:, proprio dove era la parte di Italo Treno. InfattiRoma diventerà anche la sede delpop-Up Store di, così ci si potrà sbizzarrire dalle tovaglie ai piatti e a cosa mettere nel piatto. Ma partiamo per gradi, o meglio per piani: al piano terra, appena entrati,nell’ala destra si trova il Mercato dei Produttori che diventa una vera piazza di paese attorno alla quale si sviluppa un’offerta di street food fatta dalla Pizza alla Pala della Panetteria die da una selezione di zuppe, centrifugati e succhi prodotti da Orto, tutto preparato con le verdure del territorio. Orto si presenta con una simpatica ape car e prepara cibo sano, di stagione a chilometro zero. Il ...