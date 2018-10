EA presenta Project Atlas | la sua nuova piattaforma cloud

eurogamer

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) EA ha annunciato questa settimana il suo ingresso nel settore delgaming con, laè stata annunciata dal CTO Ken Mos.Come riporta GamesIndustry, oltre 1000 persone stanno lavorando giorno e notte al progetto e con questaEA spera di eliminare le limitazioni che sino quando si cerca di innovare lo sviluppo dei videogiochi, come ad esempio i costi. Questo è possibile con unache unisce game engine ( ovvero elementi portanti di un gioco come rendering, fisica e animazioni) e i servizi:"Le categorie del game engine e dei servizi (prima nettamente separate) stanno via via diventando una cosa sola, per questo è necessaria unaunica digenerazione."Read more…