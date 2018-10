EA presenta Project Atlas - la sua nuova piattaforma cloud : EA ha annunciato questa settimana il suo ingresso nel settore del cloud gaming con Project Atlas , la piattaforma è stata annunciata dal CTO Ken Mos.Come riporta GamesIndustry, oltre 1000 persone stanno lavorando giorno e notte al progetto e con questa nuova piattaforma EA spera di eliminare le limitazioni che si presenta no quando si cerca di innovare lo sviluppo dei videogiochi, come ad esempio i costi. Questo è possibile con una piattaforma che ...

Giocare ai titoli Xbox sul cellulare : Microsoft presenta il servizio di streaming Project xCloud : Phil Spencer lo aveva detto senza mezzi termini sul palco della conferenza Xbox all'E3 2018, per Microsoft il futuro dei videogiochi passerà necessariamente anche attraverso lo streaming, una tecnologia in ascesa non ancora sfruttata nel modo giusto dalle grandi aziende del settore.Volendo probabilmente dare un seguito a quelle parole, oggi Microsoft ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di streaming, Project xCloud, che ha l'obiettivo di ...