È esplosa una bomba nella sede dei servizi segreti russi ad Akhangelsk | nel nord del Paese

Victoria Beckham in lacrime per ciò che David ha detto sul loro matrimoio. “È come se fosse esplosa una bomba nucleare in casa” : ecco cosa è successo : “È come se fosse esplosa una bomba nucleare in casa Beckham “. Una fonte anonima vicina alla coppia definisce così la situazione tra David e Victoria , una delle coppie vip più celebri e solide. Ad incrinare il rapporto tra i due sarebbero state alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore in un’intervista: “Essere sposato con Victoria è un duro lavoro“, ha detto David Beckham gettando nello sconforto ...

Nella notte è esplosa una bomba carta davanti alla sede della Lega ad Ala - in Trentino : Nella notte tra sabato e domenica una bomba carta è esplosa davanti all’ingresso della sede locale della Lega Nord ad Ala, in Trentino-Alto Adige. L’esplosione ha danneggiato le vetrine del locale, che in quel momento era vuoto, e non ha causato The post Nella notte è esplosa una bomba carta davanti alla sede della Lega ad Ala, in Trentino appeared first on Il Post.