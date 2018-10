E-commerce 2019 | intelligenza artificiale protagonista

E- commerce continua a crescere in Italia. I prodotti più venduti 2018-2019 e settore trainanti. Statistiche : Turismo, prodotti di informatica e tecnologici e abbigliamento: settori e prodotti che trainano la crescita costante dell’ E-commerce in Italia

E-commerce in Italia cresce anche per prodotti largo consumo. Previsioni positive 2018-2019 : Continua a crescere sempre più l’E-commerce in Italia e non solo e anche per i prodotti di largo consumo e le novità porteranno ad una ulteriore crescita futura