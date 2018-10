È ancora allerta meteo | Ponte di Ognissanti nel segno del maltempo

Allerta Meteo Liguria : ancora allerta a Genova - ma domani niente scuole chiuse : domani, in allerta arancione, scuole aperte a Genova. Lo ha deciso il Comune. Secondo i piani di protezione civile, con l’allerta arancione spetta ai sindaci decidere se chiudere o no le scuole. La chiusura e’ automatica con l’allerta rossa. “Saranno valutati alcuni casi particolari di istituti che si trovano all’interno di ville e o parchi con alberi pericolanti”, ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci ...

Salgono a 9 le vittime del maltempo : ancora pioggia e forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Maltempo - ancora allerta rossa 5 regioni : 8.05 ancora una giornata di Maltempo su tutta la Penisola. Resta allerta rossa in Liguria, Lombardia, Veneto,Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige,secondo la Protezione Civile.In Trentino trovata morta una donna dispersa. allerta arancione su Lazio, ponente ligure,gran parte di Lombardia, aree del Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Abruzzo occidentale. Gialla su ampi settori del Paese. La situazione resta molto critica in ...

Allerta Meteo - è una notte di forte maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo scirocco : sarà una Domenica terribile - ma Lunedì ancora peggio… : Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, ...

Allerta meteo Piemonte : ancora criticità per pioggia e vento : Sono previste in intensificazione dalla serata di oggi le precipitazioni sulle zone settentrionali del Piemonte, tra verbano, biellese e vercellese. Secondo quanto comunica l’Arpa regionale le piogge si estenderanno da domani pomeriggio sull’intero settore nord-occidentale, colpendo in particolar modo le zone pedemontane. Temporali in transito dalla Liguria determinano, inoltre, forti precipitazioni a carattere localizzato sulle zone ...

Maltempo - ancora nubifragi al Centrosud : allerta rossa in Calabria - : Proseguono i temporali nella parte meridionale dell'Italia, in particolare su Sicilia, Basilicata e nella zona ionico-calabrese dove numerose scuole sono rimaste chiuse. Gli esperti prevedono un ...

Maltempo - ancora allerta in Abruzzo : a Pescara scuole chiuse anche domani : ancora Maltempo in Abruzzo: scuole chiuse anche domani a Pescara a causa della pioggia che da oltre 24 ore sta interessando la città e che ha provocato allagamenti soprattutto nella zona sud. Il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa oggi, sospendendo l’attività didattica anche per la giornata di domani. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali. Tra un’ora ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo al Sud - criticità arancione in Sardegna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – La vasta circolazione depressionaria posizionata sul Mediterraneo centro-occidentale, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali, in estensione dalle prime ore di domani alle isole minori dello stretto di Sicilia e, successivamente, ai settori meridionali e ionici della stessa Sicilia, con associata intensificazione della ventilazione ...

Allerta meteo Sardegna : ancora allarme arancione per rischio nubifragi : Scatta una nuova Allerta Maltempo in Sardegna. E questa volta il rischio idrogeologico legato ai nubifragi aumenta: dal giallo di queste ora passa ad arancione. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino valido dalle 21 di martedì 16 alla mezzanotte di mercoledì 17 ottobre per le zone del sud Sardegna già colpiti la scorsa settimana: Iglesiente, Campidano e bacino del Flumendosa-Flumineddu. “Si prevedono precipitazioni sparse, ...

Allerta Meteo Estofex - continua il maltempo al Sud : ancora temporali - nubifragi e trombe marine : Allerta Meteo – continua il maltempo al Sud Italia e arriva un nuovo avviso di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Allerta Meteo di livello 1 per alcune parti dell’Italia, Malta, Algeria e Tunisia, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento in Tunisia. L’Allerta è valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, 17 ottobre. Un’onda di Rossby irrompe sull’Europa occidentale ...

Allerta Meteo Estofex - l’ex uragano Leslie arriva nel Mediterraneo : ancora nubifragi e alluvioni al Sud e sulle Isole Maggiori : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo all’estremo Sud, la situazione sembra non migliorare molto sull’area ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per il Mediterraneo occidentale e centrale, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per tornado. Stesso livello e stessi pericoli per il Portogallo, appena colpito dall’ex uragano Leslie, mentre per l’Algeria orientale e la ...