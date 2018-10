E adesso anche Kate Middleton abbraccia i «fan»

Svolta epocale nella lotta ai tumori - l’oncologa : “adesso l’immunoterapia riesce a guarire anche le metastasi” : Riguardo il tema dei tumori è intervenuta oggi nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus la dott.ssa Melania De Nichilo Rizzoli, esperta oncologa e Assessore della Regione Lombardia. “Il Ribociclib è un nuovo farmaco di supporto per il trattamento del tumore al seno – ha detto la Rizzoli– nelle pazienti in cui la chemio non ha risposto bene. Rafforza l’azione ormonale e ...

adesso l'Irlanda "sbianchetta" anche il reato di blasfemia : Nella cattolicissima Irlanda cade l'ultimo tabù. Dopo l'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e la depenalizzazione dell'aborto, ecco che il popolo riscrive nuovamente la ...

Pokémon GO adesso è capace di contare i vostri passi anche quando è chiuso : Niantic annuncia una novità, chiamata Sincroavventura, che farà felici tutti gli allenatori che non amano, per tempo o esigenze, avere Pokémon GO sempre aperto sullo smartphone. L'articolo Pokémon GO adesso è capace di contare i vostri passi anche quando è chiuso proviene da TuttoAndroid.

adesso tassano anche il trasporto dei cavalli : Lo Stato è pronto a mettere nuove tasse : questa volta sul trasporto dei cavalli . Come spiega Libero , la circolare 300/A7812/18/108/29 del ministero dell'Interno e dal ministero delle Infrastrutture ...

"La vita è adesso. Anche solo il fatto che mio figlio si alzi dal letto - vada in bagno a lavarsi i denti e ritorni a letto - non è scontato" : Elena Santarelli è stata la protagonista dell'ultima puntata de "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio a Rai Radio 2. La modella di Latina dopo aver ripercorso alcuni aneddoti della sua vita ha parlato del figlio, della malattia che l'ha colpito e del modo in cui questa cosa ha influito sulla sua stessa vita, come mamma e lavoratrice.Preferisco non lamentarmi più di tanto, sono arrivata ad essere così ...

Mutui - prima di concederli adesso le banche prendono tempo : Il tempo che trascorre tra la richiesta di mutuo e l’effettiva erogazione si sta dilatando. Alla pari di gestori e alcune agenzie di rating - che stanno prendendo tempo in attesa di prendere una posizione netta sui BTp - anche le banche, in fase di erogazione dei Mutui, starebbero temporaggiando, tenendo in standby numerosi clienti che hanno fatto, anche da oltre due mesi, la domanda di concessione del prestito ipotecario... ...

La Juve adesso diverte anche (per un’ora) : espugnato Old Trafford ed ipotecato il passaggio agli ottavi - la crisi di Mourinho continua! : Juventus bella per un’ora, prima dell’assalto vano del Manchester United, i bianconeri tornano dall’Old Trafford con tre punti in tasca e qualche convinzione in più Volevate una bella Juventus? Eccovi serviti, almeno per un’ora abbondante di gioco, sino all’arrembaggio finale dei Red Devils. La squadra di Massimiliano Allegri quest’oggi ha giocato un’ottima gara ad Old Trafford, battendo la ...

adesso Di Maio si accorge che lo spread fa male alle banche : L'altalena dello spread e la prospettiva di una manovra che aumenta il debito pubblico è un rischio per il sistema bancario italiano e specialmente per le banche più esposte sui titoli di stato. Di questo sembra essersi accorto anche Luigi Di Maio. “Per ora teniamo sotto controllo gli istituti di cr

Nainggolan replica ai tifosi milanisti : 'Dovevo addirittura morire - adesso anche le minacce' : 'Dovevo morire addirittura!! Ed ora? minacce ecc...'. Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan risponde così, sul proprio account Instagram, alle provocazioni dei tifosi del Milan. Nel momento ...

Pensioni - adesso spunta anche il 'contributo aggiuntivo' : chi va a colpire : C'è un saltafosso aggiuntivo sulle Pensioni , del quale s'è poco o per nulla parlato nei giorni scorsi a proposito della manovra. Lo svela il Corriere della sera, che ricorda come il prossimo 31 ...

adesso OnePlus 6T non ha più segreti - svelati anche i prezzi e le configurazioni : Trapelano online anche i prezzi di OnePlus 6T relativi al mercato indiano per le sue tre configurazioni di memoria. L'articolo Adesso OnePlus 6T non ha più segreti, svelati anche i prezzi e le configurazioni proviene da TuttoAndroid.

Il segreto del Napoli? Un super Insigne - adesso anche goleador : E’ Insigne il vero trascinatore del Napoli di Ancelotti. Il giocatore napoletano è ormai arrivato alla maturità massima: da quest’anno, oltre ad essere un grande uomo assist, si è contraddistinto anche per i goal segnati, alcuni pregevoli vedi quello con il Sassuolo all’incrocio dei palo. Nel tridente napoletano è lui l’unico insostituibile. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Caldo incredibile in Europa - temperature senza precedenti in tutto il Continente : e adesso si “infiamma” anche la Scandinavia [DATI] : L’Europa sta vivendo un’eccezionale anomalia di Caldo, con temperature pazzesche: ieri a Parigi la colonnina di mercurio ha raggiunto i +26°C (a fronte di una media di +16°C per questo periodo dell’anno), Londra è arrivata a +24°C (anche nella Capitale britannica la media di Ottobre è di +16°C), Berlino ha fatto registrare +24°C (a fronte di una media di +13°C), e persino Varsavia è arrivata a +22°C (rispetto a una media di ...