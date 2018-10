Dopo la crescita zero la disoccupazione che cresce

Dopo la Tav si blocca anche il pil. Arriva la decrescita infelice : La crescita zero del pil italiano nel terzo trimestre ha sorpreso anche gli analisti più pessimisti, che si aspettavano una flessione intorno a un più 0,1 per cento ma non certo uno stop così secco. Invece l’economia si è fermata bruscamente, frenata soprattutto dall’industria che sino a questo mome

L'economia frena - crescita stagnante Dopo tre anni. Di Maio : "Colpa del Pd" : Secondo l'Istat il Pil del terzo trimestre è rimasto invariato rispetto a quello precedente. Il vicepremier rispolvera un...

Pil invariato nel terzo trimestre. La crescita italiana è ferma Dopo 3 anni : Il dato che emerge è in netta controtendenza rispetto a tutte le stime già formulate in precedenza - dopo tre anni di espansione la nostra economia ristagna nel terzo trimestre di quest'anno. La ...

Il Pil si ferma Dopo 3 anni. Confindustria : "Senza crescita colpa solo del governo" : ECONOMIA "STAGNANTE" - Frena dunque l'economia italiana nel terzo trimestre dell'anno. "La dinamica dell' economia italiana è risultata stagnante - spiega l'Istat - segnando una pausa nella tendenza ...

L’economia italiana si ferma Dopo 3 anni : Pil bloccato e crescita stagnante : L'economia italiana si blocca dopo tre anni di crescita. Il Pil del terzo trimestre del 2018 è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente e il tasso tendenziale di crescita è pari allo 0,8%. Per quanto riguarda la variazione acquisita nel 2018 la stima è del +1%. La variazione è data da un aumento del valore nel comparto dell'agricoltura e delle pesca affiancata da una diminuzione in quello dell'industria.Continua a leggere

Italia - il PIL arresta la crescita Dopo oltre tre anni : Nel terzo trimestre del 2018 si stima che il prodotto interno lordo, PIL, , espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia ...

Istat : 'Crescita stagnante Dopo 3 anni'. Pil fermo nel terzo trimestre : Lo rileva l'Istat spiegando che nel periodo 'la dinamica dell'economia italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni. Giunto dopo una fase di ...

Istat : "Crescita stagnante Dopo tre anni". Pil fermo nel terzo trimestre : 'Nel terzo trimestre del 2018 la dinamica dell'economia italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni', commentano dall'Istituto. 'Giunto dopo ...

"Dopo due anni a Cinque Stelle Torino è la città della decrescita" : L'obiettivo non sarà quello 'di contestare a prescindere l'amministrazione ma di individuare i problemi sui quali la sindaca e la giunta devono impegnarsi', come premette Dino De Santis, presidente di ...

Boccia al governo Dopo il taglio del rating : "Correggere la manovra - servono più risorse sulla crescita" : Il declassamento del rating operato da Moody's sull'Italia getta ancora benzina sul fuoco sulla questione manovra. E a rovesciare le taniche è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che all'indomani del giudizio dell'agenzia chiede all'esecutivo di tornare sui suoi passi: "È evidente che sia la lettera della Commissione europea che il declassamento erano nelle cose - ha spiegato dal convegno dei Giovani imprenditori a ...

Giovanni Tria - prima intervista Dopo le 'dimissioni' : 'Perché resto - nel 2019 crescita all'1 - 6%'. Disastro : Finalmente parla Giovanni Tria . dopo due giorni di silenzi e retroscena terrificanti, il ministro dell'Economia esce dal suo isolamento e spiega il Def con deficit al 2,4% che secondo più fonti incrociate l'ha portato a un passo dalle dimissioni . Nell'intervista al Sole 24 Ore c'è però un grosso, ...

Grecia : segretario Usa al Commercio Ross - Dopo fine piani di salvataggio Atene deve puntare alla crescita : ... aggiungendo che i piani del governo di Washington per l'economia ellenica non hanno preso in considerazione la sospensione di dipendenti pubblici, rivelatisi necessari con l'adozione di nuovi ...

Aeroporto Genova - traffico aereo in crescita anche Dopo la tragedia del 14 agosto : Teleborsa, - Non solo il traffico aereo non è diminuito, ma ad agosto, anche dopo il tragico crollo di ponte Morandi che ha notevolmente reso problematici i collegamenti stradali del capoluogo ligure ...