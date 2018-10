Dl sicurezza - Salvini pensa alla fiducia : E il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli , assicura che "c'è piena compattezza politica". "Non sono preoccupato - afferma - Come 5 Stelle siamo circa 350 parlamentari e ...

Dl sicurezza - Salvini : “Fiducia? Solo con 5-600 emendamenti”. Toninelli : “Noi compatti - rispettiamo i 3-4 in disaccordo” : “Il problema non sono i dissidenti del M5s ma il Pd. Ricorreremo alla fiducia Solo con 5-600 emendamenti“. Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sull’ipotesi di una fiducia al decreto Sicurezza. “rispettiamo i 3-4 che vogliono discutere al nostro interno. Come 5 stelle siamo compatti”. È il commento del ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli. L'articolo Dl Sicurezza, Salvini: “Fiducia? ...

Dl sicurezza - Salvini : vedremo se mettere fiducia : Roma, 31 ott., askanews, - 'Io sono fiducioso a prescindere: se si riuscisse con una discussione aperta e civile in Parlamento con tempi normali bene, altrimenti se questi presentano centinaia di ...

Dl sicurezza - Salvini : vedremo se mettere fiducia : Roma, 31 ott., askanews, - "Io sono fiducioso a prescindere: se si riuscisse con una discussione aperta e civile in Parlamento con tempi normali bene, altrimenti se questi presentano centinaia di ...

Dl sicurezza - Salvini : Nessuna polemica - maggioranza compatta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Decreto sicurezza - il retroscena sui ribelli grillini contro Salvini : come vogliono affossare il governo : La battaglia più cruenta tra Lega e M5s si combatterà al Senato, dove il gruppo di 'dissidenti' del Movimento Cinque Stelle sarebbe orientato, secondo quanto riporta Repubblica, a non partecipare al ...

Salvini domani in missione a Doha - sicurezza ed economia in agenda : Roma, 29 ott., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, domani, martedì 30 ottobre, sarà a Doha in Qatar, per partecipare ad una serie di incontri finalizzati alla cooperazione in tema di ...

Salvini : no annacquamento dl sicurezza : 10.35 Non ci sarà "nessun annacquamento del dl sicurezza-immigrazione. L'avevamo promesso e andremo avanti". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sostenendo che "le tragedie degli ultimi giorni confermano, tra le altre cose, le drammatiche conseguenze delle protezioni umanitarie concesse troppo facilmente". "Dovevano essere un'eccezione,erano diventate la regola -prosegue Salvinimigliaia di immigrati non scappavano ...

Salvini - su dl sicurezza andremo avanti : ANSA, - ROMA, 28 OTT - Non ci sarà "nessun annacquamento del decreto Sicurezza-immigrazione. L'avevamo promesso e andremo avanti". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Salvini : 'nessun annacquamento dl sicurezza' : Secondo il ministro dell'Interno le tragedie degli ultimi giorni sarebbero conseguenza di protezioni umanitarie concesse troppo facilmente - "Nessun annacquamento del decreto sicurezza-immigrazione. L'...

Salvini - su dl sicurezza andremo avanti : ANSA, - ROMA, 28 OTT - Non ci sarà "nessun annacquamento del decreto Sicurezza-immigrazione. L'avevamo promesso e andremo avanti". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

"Io contro il decreto sicurezza di Salvini - genererà degrado e abbandono". Lo strappo di Paolo Nugnes : "Reagire alla tragedia di Desirée lasciandosi trasportare dall'onda emotiva, con tutto l'odio e la rabbia che porta una morte così violenta, non è il giusto modo per affrontare le cose", né "per rendere giustizia e porre rimedi per il futuro". "Non dobbiamo reagire con ruspe, violenza o ronde che generano solo altra violenza. Con pregiudizio. Si deve reagire con cura e più presenza dello Stato nei territori, ...

Raggi a processo e tema sicurezza : Salvini sogna di avere il sindaco di Roma già nel 2019 : Ci sono momenti in cui i fatti di cronaca e le vicende giudiziarie, un po' curiosamente si vanno a intersecare al punto di poter produrre anche delle conseguenze politiche. E quello che sta accadendo a Roma in questi giorni pare poter andare in questa direzione. Sul piano della cronaca è sulle prime pagine di tutti i giornali la tragica vicenda della violenza e omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata morta in ...

Salvini sicuro : 'Li prenderemo tutti'. Le polemiche sulla sicurezza a Roma : Le critiche della Lega allarmano i Cinquestelle. Di Maio interviene invocando maggiori poteri per il sindaco con un emendamento al decreto sicurezza -