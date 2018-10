Dl sicurezza | Meloni | non certo voto Fdi

Meloni : 'Sì al Decreto sicurezza per abbattere integralismo islamico e mafia nigeriana' : Ai microfoni di Radio Radicale, Giorgia Meloni [VIDEO] ha espresso il suo punto di vista sulla manovra economica, sul Decreto Sicurezza [VIDEO] del Ministro Salvini e sui rapporti travagliati del Governo Lega-M5S con la Commissione Europea. Intervistata da Lanfranco Palazzolo, l'ex Ministro per la Gioventù ha dichiarato: Fratelli d'Italia votera' il Decreto Sicurezza del Ministro Salvini, però abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti ...

“La sicurezza dei cittadini non è una macchina per il voto”. Revocata la scorta a Capitano Ultimo - l’uomo che mise in ginocchio ‘Cosa Nostra’. Giorgia Meloni attacca Salvini : “La mafia di Bagarella e di Riina non sono più un pericolo. Cara mamma, c’era una volta la sicurezza dei cittadini”. Con una serie di tweet, corredati dall’hashtag “#no mobbing di Stato”, il colonnello Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, il carabiniere che nel 1993 arrestò il boss Totò Riina, protesta contro la revoca della sua scorta disposta dall’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza ...