Dl Genova | Pd vs M5s e governo | “Condoni e fanghi nascosti nel decreto | porcate firmate

Dl Genova : Rospi (M5S) - nessun condono - solo esame richieste già presentate (2) : (AdnKronos) - "Evidentemente -conclude Rospi- il Partito democratico, che in passato aveva evocato soluzioni analoghe alla nostra per l’intero Paese, ha deciso di alzare un polverone per nulla. Peccato che a farne le spese siano i cittadini di Ischia danneggiati dal sisma, messi da decenni in una co

Dl Genova : Rospi (M5S) - nessun condono - solo esame richieste già presentate : Roma, 30 ott. (AdnKronos) - “Quando non si hanno argomenti per attaccare si passa alla falsificazione della realtà. Renzi come al solito mente e il Pd vede nel decreto emergenze un condono inesistente costringendoci per l’ennesima volta a smentire e a spiegare, come ha ribadito anche il ministro Cos

Dl Genova - Pd grida 'onestà' contro M5S : 'Avete nascosto il condono di Ischia' : Caos alla Camera sul dl Genova . 'Con questo decreto legge il M5S sta buttando in mare la parola ' onestà '; resta solo l'ipocrisia e la disonestà che state facendo diventare legge. E i disonesti ...

Dl Genova - il Pd urla «onestà» contro il M5S : «Avete nascosto Ischia» : L'attacco dei dem al Movimento 5 stelle durante l'esame in Aula della Camera del decreto Genova, che contiene anche alcune norme relative al condono edilizio nell'isola di Ischia per le case compromesse dal terremoto. Toninelli assente in Aula

Dl Genova - Pd grida 'onestà' contro M5S : 'Avete nascosto il condono di Ischia' : Caos alla Camera sul dl Genova . 'Con questo decreto legge il M5S sta buttando in mare la parola ' onestà '; resta solo l'ipocrisia e la disonestà che state facendo diventare legge. E i disonesti ...

Dl Genova - Pd grida «onestà» contro M5S : «Avete nascosto il condono di Ischia» : Caos alla Camera sul dl Genova. «Con questo decreto legge il M5S sta buttando in mare la parola 'onestà'; resta solo l'ipocrisia e la disonestà che state facendo...

Dl Genova - il Pd urla “onestà” contro M5S : «Avete nascosto il condono di Ischia» | Video : L'attacco dei dem al Movimento 5 stelle durante l'esame in Aula della Camera del decreto Genova, che contiene anche alcune norme relative al condono edilizio nell'isola di Ischia per le case compromesse dal terremoto. Toninelli assente in Aula

Dl Genova - l'attacco del Pd al M5S : «Onestà - con voi i disonesti fanno affari. Toninelli - un cialtrone» : Duro attacco del Pd al Movimento 5 stelle. Durante l'esame in Aula della Camera del decreto Genova, che contiene anche alcune norme relative al condono edilizio nell'isola di Ischia per le case ...

Dl Genova - il Pd urla “onestà” in Aula contro M5S : «Avete nascosto il condono di Ischia» : L'attacco dei dem al Movimento 5 stelle durante l'esame in Aula della Camera del decreto Genova, che contiene anche alcune norme relative al condono edilizio nell'isola di Ischia per le case compromesse dal terremoto. Toninelli assente in Aula

Decreto Genova - slitta voto Camera : polemiche su ritardi/ Ponte Morandi - Pd-FI vs Governo : “M5s dilettanti” : Ponte Genova, Gdf “Relazioni tecniche di Spea ammorbidite”. Ultime notizie, nuovo giallo emerso dalle indagini dopo i controlli della guardia di finanza(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:20:00 GMT)

Dl Genova - M5s deposita emendamento su emergenza fanghi : “Obbligo dosare idrocarburi”. Verdi : “Limiti elevatissimi” : Solo nel 2016, sui terreni italiani sono state sparse tonnellate di fanghi con molte criticità e nessuna legge organica a regolarne l’uso. In attesa di paletti precisi e chiari per salvaguardare ambiente e salute, chiudendo le porte ai ricorsi che finora hanno sentenze favorevoli, prosegue la polemica tra ambientalisti e governo. Dopo che nel decreto Genova era spuntato un articolo che portava a 1.000 mg/kg il limite per gli idrocarburi ...

RICOSTRUZIONE PONTE MORANDI : M5S-LEGA MODIFICANO EMENDAMENTO DL Genova/ Bucci - "Autostrade c'è per demolizione" : PONTE GENOVA, Autostrade potrà demolire il MORANDI: M5s, "no passi indietro, non potrà ricostruire". Ultime notizie, progetto Aspi inviato comunque a Bucci, "in campo per altre cose"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:08:00 GMT)

RICOSTRUZIONE PONTE MORANDI : M5S - “AUTOSTRADE NON CI SARÀ”/ Ultime notizie - Decreto Genova in Parlamento : PONTE Genova, Autostrade potrà demolire il MORANDI: M5s, "no passi indietro, non potrà ricostruire". Ultime notizie, progetto Aspi inviato comunque a Bucci, "in campo per altre cose"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Genova - Aspi potrà demolire il ponte. M5s : ‘Nessun dietrofront - non ricostruirà’ Ma Bucci : ‘Torna in campo per tante cose’ : L’emendamento al decreto Genova che consente ad Autostrade per l’Italia potrà realizzare le “opere propedeutiche” alla ricostruzione del Ponte Morandi accende una nuova polemica nella maggioranza. La proposta di modifica 1.100 al comma 7 dell’articolo 1 presentato dai relatori, il leghista Alessandro Di Muro e il pentastellato Gianluca Rospi, approvato ieri all’ultimo momento nelle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, abolisce il ...