: Corte dei Conti: il dl fisco renderebbe 'non punibili le frodi con fatture false' - HuffPostItalia : Corte dei Conti: il dl fisco renderebbe 'non punibili le frodi con fatture false' - Cascavel47 : Dl Fisco, la Corte dei conti: “Valutare costituzionalità dell’aliquota del condono. Non punibili frodi con fatture… - Giuliaerdas59 : RT @HuffPostItalia: Corte dei Conti: il dl fisco renderebbe 'non punibili le frodi con fatture false' -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Valutare ladell’aliquota delal 20%, considerare la non punibilità delle frodi effettuate con fatture false e tenere presente il pericolo di fuga dei contribuenti dopo il pagamento della prima rata. Sono le osservazioni fatte in audizione dalladeisul decreto fiscale. Tre rilievi non da poco che vanno ad impattare sui temi più discussi del provvedimento varato dal governo gialloverde. L’osservazione più delicata delladeiè quella relativa ai “profili didel, fissata al 20%. Considerando che si tratta di una “imposta ontologicamente inferiore a quella che il contribuente avrebbe pagato alle scadenze ordinarie“, i giudici contabili fanno notare che si istituisce di fatto un pagamento “tardivo” delle tasse “senza aggravio alcuno”. Tutto ciò ...