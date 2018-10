Tennis : Djokovic torna numero 1 dell'Atp : ... che rientrava nel circuito dopo oltre un mese e mezzo di stop, era fermo dalla semifinale degli Us Open, per un problema al ginocchio, da lunedì farà tornare numero uno al mondo il serbo: una ...

Tennis - forfait di Nadal a Parigi : Djokovic torna numero uno del mondo : Parigi - Rafael Nadal si è ritirato all'ultimo momento dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un infortunio all'addome. Il forfait in extremis di Nadal comporta che da lunedì lascerà il trono ...

Djokovic e quella voglia di tornare n°1 : “sono un Novak nuovo! Obiettivo? Superare Nadal entro…” : Dopo il successo su Borna Coric nella finale dell’ATP di Shanghai, Novak Djokovic ha svelato di voler diventare numero 1 al mondo entro la fine dell’anno Trentadue Masters 1000, è questo l’incredibile bottino ottenuto in carriera da Novak Djokovic. L’ultimo è arrivato nella finale di Shanghai, grazie al successo in scioltezza ottenuto su Borna Coric, giustiziere di Roger Federer nel turno precedente. In conferenza ...

Il padre di Djokovic torna alla carica : “Federer? Grande campione ma piccolo uomo - lo penso ancora” : Il padre di Djokovic torna su alcune sue dichiarazioni passate, confermando alcune antipatie nei confronti di Roger Federer Vederli ‘fraternizzare’ durante la Laver Cup, è stato uno splendido spot per il tennis mondiale, ma Federer e Djokovic restano pur sempre rivali. In passato, esattamente durante la sfida di Coppa Davis tra Serbia e Svizzera, fra i due c’è stato un particolare battibecco: Federer accusò Djokovic di aver chiamato un ...

Djokovic è tornato! Due Slam e un’iniezione di fiducia : “lo ammetto - voglio tornare numero 1” : Dopo le due vittorie a Wimbledon e agli US Open, Novak Djokovic sembra tornato in grande fiducia: il campione serbo parla apertamente della possibilità di ritornare n°1 al mondo Solo un anno fa, parlando di Novak Djokovic, diversi addetti ai lavori utilizzavano la parola ‘ritiro’ in gran parte dei loro discorsi. Come dargli torto del resto, il campione serbo era entrato in un loop di sconfitte, acciacchi fisici e mancanza di ...

Djokovic è tornato inarrestabile. E il merito è (anche) di Cecchinato : E adesso chi glielo spiega agli altri che è tutta colpa di un italiano? "È successo tutto il giorno della sconfitta con Cecchinato a Parigi: ero deluso perché sentivo che stavo tornando al mio livello. Così ho deciso di staccare qualche giorno, e...". Appunto: e...Se Novak Djokovic è arrivato a vincere gli Us Open, a raggiungere Sampras a quota 14 negli Slam, a sembrare di nuovo il RoboNole che era prima dell'infortunio al gomito, lo deve a ...

US Open 2018 - Novak Djokovic : “E’ un qualcosa di speciale aver raggiunto Pete Sampras”; Juan Martin Del Potro : “Fiero di essere tornato in Finale dopo 9 anni” : Ci ha provato l’argentino Juan Martin Del Potro a conquistare di nuovo New York dopo la storica impresa del 2009 ma contro questo Novak Djokovic non c’è stato davvero nulla da fare. E’ il serbo il re degli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale del tennis, impostosi con il punteggio di 63 76(4) 63, in tre ore e un quarto, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro per la terza volta dopo i successi del 2011 e del 2015. Un ...

US Open - Novak Djokovic è campione : lo “schiacciasassi” è tornato - il cuore di Del Potro non basta : Novak Djokovic è il campione degli US Open 2018, il tennista serbo è tornato quello di un tempo, nulla da fare per Del Potro Novak Djokovic è il campione degli US Open 2018. Il tennista serbo ha letteralmente dominato questa sera contro un Del Potro senz’altro coriaceo, spinto dal suo pubblico, ma impotente contro un Nole in stato di grazia. Djokovic sembrava essere un muro al cospetto dell’avversario, ributtando tutto ...

US Open 2018 : Fabio Fognini affronta John Millman. Tornano in campo Federer e Djokovic : Sarà Fabio Fognini il protagonista azzurro della quarta giornata degli US Open. Il giovedì newyorkese è dedicato alla seconda parte del secondo turno e se in campo femminile il piatto piange dopo l’uscita di ieri di Camila Giorgi, il ligure è l’unico sopravvissuto italiano di questo lato di tabellone. Fognini se la vedrà contro John Millman, in un match ampiamente alla portata del numero 14 del seeding. L’australiano, sebbene ...