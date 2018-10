Disoccupazione risale a settembre Crollano i posti fissi

Disoccupazione in Italia - Istat : a settembre risale al 10 - 1% - : Sono 81 mila in più le persone in cerca di lavoro rispetto ad agosto, ma il dato è in calo di 288 mila unità rispetto a settembre 2017. Cresce anche il numero dei giovani senza un impiego

Risale la Disoccupazione : Risale al 10,1% a settembre il tasso di disoccupazione . Nei dati provvisori, l'Istat rileva che dopo due mesi di diminuzione, a settembre torna a crescere la stima delle persone in cerca di ...

Istat : il tasso di Disoccupazione risale al 10 - 1% : Male anche i dati della disoccupazione giovanile che arriva al 31,6%. Torna a salire il numero delle persone che cercano un impiego - Il tasso di disoccupazione a settembre risale di 0,3 punti ...

Istat : il tasso di Disoccupazione a settembre risale al 10 - 1% : Il tasso di disoccupazione sale al 10,1% , +0,3 punti percentuali su base mensile, a settembre, quello giovanile aumenta lievemente e si attesta al 31,6% , +0,2 punti, . è quanto rileva l'Istat nelle ...

Istat - a settembre la Disoccupazione risale al 10 - 1% e calano gli occupati : MILANO - settembre nero per il mercato del lavoro. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat il tasso di disoccupazione è risalito al 10,1%. Le persone in cerca di lavoro sono 2.613.000 in aumento di 81.

Lavoro - la Disoccupazione risale sopra al 10%. Persi 34mila occupati in un mese : A settembre l’occupazione torna a calare, dopo la crescita registrata ad agosto: rispetto ad agosto sono 34mila gli occupati in meno. Dopo due mesi in discesa, torna a crescere la disoccupazione, che arriva al 10,1%, risalendo al 31,6% tra i giovani...