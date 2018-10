Disoccupazione in Italia | Istat | a settembre risale al 10 | 1%

Italia - tasso di Disoccupazione settembre sale al 10 - 1% : A settembre l'occupazione torna a calare, seppure lievemente, dopo la crescita registrata ad agosto, mentre torna a crescere la disoccupazione dopo due mesi di ampia diminuzione . Dopo l'aumento del ...

'La Disoccupazione in Italia calerà sotto il 10% nel 2019' : Roma, 16 ott., askanews, - La disoccupazione in Italia calerà sotto il 10 per cento il prossimo anno e, nel progetto di bilancio inviato all'Ue, il governo prevede che continui a scendere fino all'8,6 ...

Trentino Alto Adige al voto con la Disoccupazione più bassa d'Italia : Una disoccupazione al livello più basso d'Italia. Pil pro capite al top, superiore anche a quello della Lombardia. Il Trentino Alto Adige va al voto domenica prossima con una economia in salute. Una conseguenza dell'autonomia garantita alla regione, ma

Fmi - Italia : 2019 - Disoccupazione in calo : 3.44 Il tasso di disoccupazione in Italia è previsto in calo dall'11,3% del 2017 al 10,8% di quest'anno. Lo prevede il Fmi, stimando per il 2019 una disoccupazione al 10,5%. Il tasso dell'Italia è superiore alla media dell'area euro, dove la disoccupazione è attesa all'8,3% nel 2018 e all'8,0% nel 2019,in calo rispetto al 9,1% del 2017. Il Fmi conferma le previsioni di crescita economica dell'Italia: Pil 2018 +1,2% e +1% nel 2019. Ma il Fmi ...

La Disoccupazione in Italia negli ultimi dieci anni : i dati dal 2008 - : Il tasso di disoccupazione è salito dal 6,7% del 2008 al 12,7% nel 2014, per poi assestarsi all'11,2% nel 2017. Dopo la crisi, la ripresa occupazionale è iniziata nel 2015. Per quando riguarda la ...

Italia - Disoccupazione sotto 10% - aumentano occupati e inattivi : Un segnale coerente con la dinamica della fiducia dei consumatori, che mostra una dinamica positiva, nonostante l'economia stia vivendo una fase di rallentamento del ciclo di crescita, soprattutto ...

Disoccupazione in Italia al 10 - 7% : è il tasso più basso dal 2012 : tasso di Disoccupazione in diminuzione in Italia. Secondo l’Istat, nel secondo trimestre 2018 si è registrato il livello più basso da sei anni a questa parte. L’indice di chi è senza lavoro è pari al 10,7%, contro il 10,6% del secondo trimestre 2012. Il dato è in calo di uno 0,2% rispetto al primo trimestre di quest’anno. Nei dati mensili di luglio 2018, in termini congiunturali, la diminuzione del tasso di Disoccupazione si ...

Meno pil più Disoccupazione. Ecco l'Italia del cambiamento - in peggio : Il cambiamento c'è e si vede. In peggio. Prima le stime dell'Ocse, poi le richieste di disoccupazione. In una sola giornata il governo incassa altre due bocciature. Prima c'erano stati gli ordinativi industriali, le esportazioni, la produzione industriale, i consumi. Tutti rigorosamente in calo. L

Parlamento UE : a 10 anni da crisi finanziaria - Italia maglia nera per debito pubblico e Disoccupazione : A 10 anni dalla crisi finanziaria globale che ha ridisegnato gli equilibri economici mondiali, l'Europa porta ancora le ferite di quella che è stata la peggiore recessione della sua storia. Oggi, ...

