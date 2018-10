Istat - Disoccupazione in calo dal 2017 : è al 10 - 1%. Aumenta l'età dei lavoratori : Tennde verso l'alto il tasso di disoccupazione a settembre risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1%. Lo rileva l'Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Rispetto a...

Giappone - lieve calo per la Disoccupazione : Ancora un calo per la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a settembre il tasso di disoccupazione è sceso al 2,3% , ...

Spagna - Disoccupazione ancora in calo nel terzo trimestre : Scende più del previsto la disoccupazione in Spagna . Alla fine del 3° trimestre 2018 , il tasso di disoccupazione è calato, portandosi al 14,6% rispetto al 15,3% del secondo trimestre. Il dato è ...

USA - richieste sussidi Disoccupazione in calo : Diminuiscono le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 13 ottobre. I "claims" sono scesi di 5.000 unità a 210.000 dalle 215.000 unità della settimana precedente , ...

Fmi - Italia : 2019 - Disoccupazione in calo : 3.44 Il tasso di disoccupazione in Italia è previsto in calo dall'11,3% del 2017 al 10,8% di quest'anno. Lo prevede il Fmi, stimando per il 2019 una disoccupazione al 10,5%. Il tasso dell'Italia è superiore alla media dell'area euro, dove la disoccupazione è attesa all'8,3% nel 2018 e all'8,0% nel 2019,in calo rispetto al 9,1% del 2017. Il Fmi conferma le previsioni di crescita economica dell'Italia: Pil 2018 +1,2% e +1% nel 2019. Ma il Fmi ...

Trump celebra calo Disoccupazione - 'a minimi da 1969' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lavoro - tasso di Disoccupazione in calo al 9 - 7% : Segnali di miglioramento dal mercato del Lavoro italiano. Ad agosto, fa sapere l'ISTAT, il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7% , -0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, portandosi ai ...

USA - richieste sussidi Disoccupazione in calo e meglio delle attese : Teleborsa, - In calo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1° settembre. I "claims" sono scivolati di 1.000 unità a 204.000 dalle 205.000 mila ...

USA - richieste sussidi Disoccupazione in calo e meglio delle attese : In calo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1° settembre. I "claims" sono scivolati di 1.000 unità a 204.000 dalle 205.000 mila unità riviste ...

USA - sussidi Disoccupazione in calo e meno delle attese : Teleborsa, - In calo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1° settembre. I "claims" sono scivolati di 10.000 unità a 203.000 dalle 213.000 mila ...

USA - sussidi Disoccupazione in calo e meno delle attese : In calo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1° settembre. I "claims" sono scivolati di 10.000 unità a 203.000 dalle 213.000 mila unità non ...

Disoccupazione in calo anche fra i giovani - ma crescono gli inattivi : Nel trimestre maggio-luglio è 10,4%, ai livelli del 2012. Calata anche quella fra i giovani al 30,8%. Torna a crescere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto l'1,7% su base annua -

Disoccupazione in calo a luglio. Continuano a crescere i lavoratori a termine : Teleborsa, - A luglio, seppure in misura più contenuta rispetto a giugno, si stima ancora una flessione dell'occupazione. In termini sia congiunturali sia tendenziali - spiega l'Istat - si rileva un ...

Disoccupazione in calo a luglio. Continuano a crescere i lavoratori a termine : A luglio, seppure in misura più contenuta rispetto a giugno, si stima ancora una flessione dell'occupazione. In termini sia congiunturali sia tendenziali - spiega l'Istat - si rileva un calo dell'...