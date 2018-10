Disoccupazione in aumento e pil fermo  Gli effetti del governo dell’incertezza

USA - sussidi alla Disoccupazione in aumento come da attese : In lieve aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 20 ottobre. I "claims" sono saliti di 5.000 unità a 215.000 dalle 210.000 unità della settimana precedente . ...

Pensioni - Boeri : “Sistema pensionistico ha serio problema di sostenibilità. Rischio aumento Disoccupazione giovanile” : Tito Boeri, presidente dell’INPS al termine dell’audizione a Montecitorio ha spiegato la propria posizione sulla manovra. “Il nostro sistema delle Pensioni in ogni caso avrebbe vissuto un aumento della spesa. Questa soluzione pone un serio problema di sostenibilità. Abbiamo cercato di stabilire i percentuali pensionamenti/assunzioni. Nelle condizioni attuali l’economia si sta riprendendo ma una sostituzione di 1 a 1 non ...

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Le previsioni sull'aumento della Disoccupazione (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Le previsioni sull'aumento della disoccupazione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:26:00 GMT)

Istat - la Disoccupazione ad agosto scende al 9 - 7%. In lieve aumento per i giovani : MILANO - Per la prima volta dal 2012 il tasso di disoccupazione sfonda la soglia del 10% e cala in agosto al 9,7%, miglior dato dal gennaio di sei anni fa. Lo evidenzia l'Istat nel suo aggornamento ...

Giappone - Disoccupazione in leggero aumento a luglio : Teleborsa, - In leggero aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a luglio il tasso di disoccupazione è salito al ...

USA - richieste sussidi Disoccupazione in lieve aumento : Teleborsa, - Salgono poco meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 25 agosto. I "claims" sono aumentati di 3.000 unità a 213.000 dalle 210.000 mila ...