Disegno di legge su pesca in Sicilia | Ragusa | finalmente un testo

Un Disegno di legge per proteggere gli anziani dalle truffe : Ogni anno vengono denunciate oltre 15 mila truffe a danno di persone anziane, ma le forze dell'ordine stimano che il dato reale sia pari al doppio. Significa che ogni ora che Dio manda in terra quasi quattro persone anziane vengono raggirate, depredate, umiliate. È il più turpe dei reati. L'atto più vile, profittare di un anziano. L'atto più incivile, perché ledendo la dignità dell'anziano si spezza la ...

Riforma pensioni : Quota 100 sarà inserita in un Disegno di legge specifico : Il Governo Conte studia un provvedimento specifico per il meccanismo di Quota 100 dopo le numerose polemiche sorte per quanto riguarda il pensionamento dei dipendenti pubblici. A riportarlo è il quotidiano Il Messaggero. Come ormai in tanti sanno, il Governo sembra intenzionato ad introdurre il sistema delle finestre trimestrali valide per il pensionamento anticipato. I lavoratori che al 31 dicembre 2018 hanno raggiunto almeno 62 anni di eta' ...

Legge di Bilancio 2019 : per reddito di cittadinanza e quota 100 Disegno di legge ad hoc - : Il testo della legge di Bilancio arriverà in Parlamento mercoledì prossimo. Invariati i fondi per le due misure cardine per M5s e Lega, che saranno realizzate attraverso appositi disegni di legge. ...

Disegno di legge "Codice Rosso" a tutela delle donne vittime di violenza : La cronaca racconta quotidianamente di violenze, abusi e omicidi ai danni delle donne e della loro frequente difficoltà a denunciare. Hanno spesso paura di reazioni ancor più violente ma alle volte ...

Mantero - M5S : "Ecco il mio Disegno di legge sull'eutanasia" : Dopo l'invito della Consulta ai politici di fare una nuova legge sull'aiuto al suicidio, il vicepresidente del gruppo Cinquestelle alla Camera lo presenterà la prossima settimana: "Penso che un uomo deve poter decidere sulla propria vita e morte. Altrimenti non è un uomo libero,...

Disegno di legge Pillon : l'Italia rischia di tornare al No al divorzio : I genitori sarebbero obbligati a stendere il piano genitoriale, ovvero il programma dettagliato della vita del bambino, indicando le scelte e le abitudini in fatto di educazione, sport, amicizie e ...

Legittima difesa - le dichiarazioni di voto al Disegno di legge in Senato : segui la diretta : In corso al Senato le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari al ddl sulla Legittima difesa. segui la diretta. L'articolo Legittima difesa, le dichiarazioni di voto al disegno di legge in Senato: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Acconciatori ed estetisti : Cna Sicilia propone un Disegno di legge : Il testo del ddl presentato dalla Cna di Ragusa prevede la possibilità di esercitare anche a domicilio ma rispettando determinate regole

Un Disegno di legge per creare zone a franchigia : Un progetto di legge è stato presentato dal parlamentare nazionale modicano Nino Minardo per la creazione di zone a franchigia doganale

Famiglia - perché al M5s non piace il Disegno di legge "leghista" sull'affido condiviso : Il ddl Pillon (Lega) prevede "tempi paritetici di frequentazione" del bimbo tra padre e madre. In pratica un figlio dovrebbe...

Terremoto : torna in Commissione il Disegno di legge per la ricostruzione : Rinviato alla seconda Commissione dell’Assemblea legislativa, il disegno di legge della Giunta regionale che detta norme per la ricostruzione post sisma 2016. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo nel corso della riunione di oggi della stessa Assemblea. La capigruppo è stata coordinata dall’Assemblea, Donatella Porzi, e vi hanno preso parte anche i presidenti delle tre Commissioni consiliari. La Commissione esaminerà il disegno ...

Un Disegno di legge contro il bullismo : Il deputato regionale Giorgio Assenza presenta una proposta di legge all'Ars contro il bullismo. Assenza: la Sicilia puo' essere la prima regione

Il Disegno di legge sui 36 mesi visto dai docenti precari : Il disegno di legge 355 del senatore Mario Pittoni passerà al vaglio del parlamento la prossima settimana. Diverse e di segno contrastante le reazioni dei docenti precari alla notizia. Ansia e forte preoccupazione nei docenti abilitati della seconda fascia delle graduatorie di istituto, attualmente costretti al palo dalle difficoltà burocratiche incontrate dagli USR, grande favore e speranza nei docenti non abilitati con servizio di 36 mesi ...

Sconti sui profilattici : la proposta del Movimento Cinque Stelle in un Disegno di legge : Incentivare i giovani al sesso sicuro onde evitare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. E' questo l'obiettivo che si pone la proposta di legge che il Movimento Cinque Stelle intende portare avanti. Il fautore in tal senso è il senatore grillino Gaspare Antonio Marinello e si potrebbe tradurre, a partire dal 2019, in un investimento del Governo di circa cinquanta milioni di euro. L'obiettivo, infatti, è quello di sgravare ...