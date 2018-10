Diretta Maratona di New York | domenica in chiaro sulla Rai | in streaming su RaiPlay

Blastingnews

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Oltre 50.000 runners sono attesi al via delladi New2018 che si correrà4 novembre. Attraversando come sempre i cinque distretti della Grande Mela, dal Ponte Giovanni da Verrazzano a Central Park, in un percorso confermatissimo e mai troppo semplice caratterizzato com’è da continui saliscendi soprattutto concentrati nella parte finale del tracciato di gara, ad iniziare dal km 25 con il temuto passaggio sul Ponte di Queensboro, crocevia fondamentale verso il successo in diverse edizioni. Ai nastri di partenza grandi big del running internazionale tra cui la keniota Mary Keitany detentrice del record mondiale, la statunitense del Colorado Shalane Flanagan vincitrice della passata edizione e anche la nostra Top Runners Sara Dossena che torna a gareggiare sulle strade della Grande Mela dopo il fantastico sesto posto dello scorso anno. Ladi New2018 in ...