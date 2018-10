Di Battista contro Bolsonaro | ma i fan del grillino su Facebook gli vanno contro

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista contro i talk sulla marchesa : "Me so' rotto le palle" : marchesa o non marchesa? Ad essere stufo del dilemma posto in svariati talk show è Maurizio Battista, che usa la sua pagina Facebook per sfogarsi con i fan. “Il problema delle ultime tre settimane non è il lavoro, non è l’euro, bensì sapere se Daniela del Secco è marchesa o no. Ma a noi che ce frega, pure se non lo fosse quale sarebbe il problema? E’ da settimane che vanno a parlare con lo zio, con il nonno, col padre”. Battista, uscito ...

Mattino Cinque - scontro tra Maurizio Battista e Valerio Merola | Video : Valerio Merola e Maurizio Battista sono stati ospiti nella puntata odierna di Mattino Cinque. I due hanno avuto un nuovo scontro verbale, dopo quello avvenuto durante la puntata del Grande Fratello Vip 3. Merola ha attaccato l’ex coinquilino per l’atteggiamento avuto nella casa nei suoi confronti insieme all’amico Enrico Silvestrin. Il comico, dal canto suo, è apparso molto infastidito ed ha affermato: “Se sono venuto qui ...

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi critica Benedetta e Martina : il web e Battista contro l'attrice : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: pioggia di critiche per Eleonora Giorgi. l'attrice torna a criticare Benedetta Mazza ma per lei arriva la replica del web(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Di Battista : 'Serve una ribellione democratica contro i mercati' : Tra un attacco e l'altro, Di Battista prepara il suo ritorno in politica, 'qualora fosse richiesto'. 'Sento il dovere di mettermi al servizio di una battaglia di civiltà che si può vincere solo a ...

Grande Fratello Vip - Valerio Merola contro Maurizio Battista e Enrico Silvestrin : 'una coppia diabolica' : Eliminato al televoto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Valerio Merola è uscito dalla casa più spiata d'Italia lasciandosi dietro polemici strascichi con due ex coinquilini: Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin.Un rapporto, quello tra i tre, che potrebbe persino approdare in un'aula di tribunale, come confessato dal 'Merolone' al settimanale Spy. prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Valerio Merola contro Maurizio ...

La vendetta di Di Battista contro Bankitalia : "Mi sono fatto il culo per 5 anni girando tutte le piazze italiane mettendo in guardia i cittadini italiani dal capitalismo finanziario, dai conflitti di interesse tra Dipartimento del Tesoro e banche d'affari e spiegando quanto sia urgente, proprio per difendere i loro risparmi, una modifica della governance di Bankitalia". "Mi auguro che il governo, passata la legge finanziaria, metta mano a tutto questo" . Lo scrive Alessandro Di Battista in ...

Lite al Grande Fratello Vip : Valerio Merola sbotta contro Battista ed Elia : Il buonismo dei primi giorni all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 è solo un lontano ricordo. Dopo la diretta di lunedì 1° ottobre, infatti, gli equilibri tra alcuni concorrenti sono venuti meno, sfociando in vere e proprie liti. Protagonista indiscusso di tali diverbi è stato Valerio Merola, che ha trovato più di qualche argomento di discussione con gli altri compagni della Caverna. Il primo ad essere preso di mira è stato ...

Grande Fratello Vip : scontro tra Valerio Merola a Maurizio Battista : ”Per me sei un uomo morto”. Guarda il VIDEO : Grande Fratello Vip Valerio Merola a Maurizio Battista:”Per me sei un uomo morto”. Dopo le ultime nomination nella casa del L'articolo Grande Fratello Vip: scontro tra Valerio Merola a Maurizio Battista:”Per me sei un uomo morto”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip : Maurizio Battista contro Valerio Merola : Valerio Merola sarà nominato da Maurizio Battista al Grande Fratello Vip 3 Gli equilibri iniziano a saltare al Grande Fratello Vip 3. Nel gruppo dei casalinghi Maurizio Battista ha espresso il suo pensiero su Valerio Merola. Il comico ha sottolineato di non gradire l’atteggiamento del conduttore che, a sua detta, si sentirebbe superiore. Valerio Merola è stato criticato anche per il suo scarso impegno nelle faccende domestiche, avendo ...

Grande Fratello Vip - Battista contro Merola : "E' qui per riabilitarsi - è finita la storia del seduttore" (Video) : Se la presenza di Valerio Merola al Grande Fratello Vip aveva in un primo momento rallegrato Maurizio Battista, la situazione dopo una settimana di convivenza nella casa sembra essersi capovolta.Il conduttore è stato preso di mira da gran parte dei suoi coinquilini per un atteggiamento considerato distaccato ed altezzoso. “E’ finita la storia del seduttore, lui è qui per riabilitarsi”, ha affermato il comico romano durante una chiacchierata ...

Di Battista - campagna social contro di lui : Sui social network è stato diffuso un messaggio di allarme con la faccia di Alessandro Di Battista: non è un meme, uno scherzo, una bufala. È tutto vero ed è partito da attivisti italiani di sinistra, ma si è poi diffuso sugli account di centroamericani. Proprio in America Latina si trova ora l'esponente del MoVimento 5 Stelle che, lo ricordiamo, non si è candidato alle elezioni del 4 marzo proprio per poter fare questo viaggio con la sua ...

Campagna contro Di Battista - "Fascista!"/ Lui - "mai detto di essere di sinistra : torno presto a dare una mano" : Di Battista in America Latina: "È un fascista". Ultime notizie, Campagna social contro l'esponente del Movimento 5 Stelle: "Razzista contro migranti".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 12:51:00 GMT)

America Latina contro Di Battista? Hashtag diffuso solo da cittadini italiani : Di Battista fuori. Dal Messico e dall’intera America Latina, perché si starebbe spacciando per una persona di sinistra, quando invece fa parte del M5S e appoggia un governo ritenuto “fascista”. È questo, in poche parole, il senso di un cinguettio diffuso via Twitter, con tanto di Hashtag #nolodejenentrar non fatelo entrare, da un certo Nino Buenaventura. Tweet pubblicato quasi in contemporanea con un altro dello stesso tono, il cui autore si ...

Tam tam social contro Di Battista 'Fascista - vattene dall America latina' : #nolodejenentrar pic.twitter.com/S5LpZB9hMx - Nino Buenaventura, @Ninobuenaventur, 26 settembre 2018 Il giro di vite imposto sull'accoglienza, i respingimenti, la politica delle frontiere chiuse ...