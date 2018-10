Desirée | il dolore della madre | Continuano a violentarla anche da morta

ilgiornale

: Cara #Desiree sei finita in una tana di esseri disumani e non riesco nemmeno a immaginare il dolore che staranno pr… - lauraboldrini : Cara #Desiree sei finita in una tana di esseri disumani e non riesco nemmeno a immaginare il dolore che staranno pr… - lauraboldrini : Anziché trasformare il dolore per la povera #Desiree in un set cinematografico il Ministro #Salvini lavori nel suo… - lucianonobili : Stamattina a San Lorenzo, con una delegazione del @pdnetwork. A deporre dei fiori per #Desiree, a partecipare al do… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) "Hanno abusato di mia figlia da viva, stanno continuando a farloora che è". Queste le parole piene di rabbia edi Barbara Mariottini, la mamma di, che per la prima volta ha deciso di raccontare il suo punto di vista e di esprimere il suo dissenso circa le notizie che sono circolate su media e social dopo l'omicidiogiovane figlia, uccisa a Roma, la notte tra il 18 e il 19 ottobre."Hanno scritto che la mianon era altro che una drogata, come se questo fosse un buon motivo per morire a quel modo e a 16 anni. Hanno lasciato intendere, suggerito, insinuato che io fossi, in realtà, una tossicodipendente, che non seguissi mia figlia e che l'avessi abbandonata. Non lo sono. Non è vero e lo trovo ignobile. Quei balordi hanno violentato mia figlia, ma la stampa, i social e le tv stanno violando adessome e la mia famiglia", racconta la donna in ...