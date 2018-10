Decreto immigrazione | cresce la fronda M5s | ma per Salvini è pronto il soccorso nero di

“Il Decreto Salvini sull’immigrazione è un pericolo per la democrazia” : Durante la conferenza stampa promossa da Ero straniero e Welcoming Europe alla Camera dei deputati si è discusso del decreto Salvini sull'immigrazione: i promotori hanno espresso preoccupazione per una politica repressiva che farà aumentare il numero degli stranieri irregolari, incentivata da un attacco ideologico che va contro il concetto di inclusione e accoglienza.Continua a leggere

Decreto immigrazione - Salvini : "Rispetteremo la Costituzione - ma non siamo fessi" : "Finalmente dopo tante polemiche e tanti che dicevano Mattarella non firmerà, oggi il presidente ha firmato il Decreto migranti e sicurezza: ciapa lì e porta a cà. Potrà essere migliorato ma non mollo di un millimetro: su espulsioni, cittadinanza, permessi umanitari non torno indietro", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Decreto immigrazione - Salvini non sta lavorando sull’emergenza rom. La sta creando : Lunedi 24 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il “Decreto Salvini”, un provvedimento che accorpa i due decreti su Immigrazione e sicurezza. E’ stato presentato nel corso di una conferenza stampa, a margine della quale il ministro dell’Interno ha affermato: «L’obiettivo è chiudere tutti i campi rom entro la fine della legislatura». Dichiarazione apparentemente poco pertinente perché nulla viene scritto nel Decreto ...

Decreto Salvini - Sicurezza e Immigrazione... ci siamo! : ... oltre alla spietata disumanità, che per me è già frustante abbastanza, e alla strumentalizzazione partitica, quanti posti di lavoro perderemo, quanta economia locale poteva essere favorita ed invece ...

Decreto immigrazione - l'ex vittima della tratta : "Feci arrestare i miei sfruttatori - ora rischio espulsione" : La denuncia di Adelina Sejdini, 42enne nativa albanese che vive da alcuni anni in provincia di Brindisi. Circa 18 anni fa è stata vittima del racket della prostituzione, finché ha deciso dcollaborare con le forze dell'ordine e portando all'arresto di decine di persone

Decreto immigrazione - l’appello dei prof : “Viola la Carta”. Il costituzionalista D’Andrea analizza i punti più controversi : La revoca della cittadinanza, la sospensione della domanda di protezione, i rimpatri, l’abrogazione della protezione umanitaria, ma anche i presupposti del Decreto legge. Sono alcuni dei punti contenuti nel dl immigrazione, approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato in conferenza stampa da Matteo Salvini e Giuseppe Conte, che non convincono i costituzionalisti. In dieci tra i quali Gustavo Zagrebelsky, Lorenza Carlassare, Salvatore ...

Decreto Salvini : cosa prevede su immigrazione - sicurezza - lotta alla criminalità organizzata : Il cosiddetto "daspo urbano", introdotto dal Decreto Minniti sulla sicurezza nel 2017, si potrà applicare anche nei presidi sanitari, in aree in cui si stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli ...

Tutte le norme contenute nel Decreto su immigrazione e sicurezza : Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (decreto-legge). È quanto si legge nel comunicato finale al termine del Cdm. Il ...

Decreto Salvini - la nuova disciplina dell'immigrazione : Il ministro dell'Interno dice di essersi ispirato, per la stesura della norma, a un episodio di cronaca, ovvero quella degli autisti di autobus 'massacrati' a Como. 'Se il questore valuterà ...

Immigrazione - Andrea Maestri : "Nel Decreto Salvini tradisce il contratto di governo" : Andrea Maestri, critica il decreto Immigrazione: "Fino a oggi lo Sprar rappresentava un modello pubblico e trasparente nella gestione delle risorse. Chi adesso non rientra nel sistema Sprar non sparisce magicamente dal territorio. E quindi finirà nei Centri d'accoglienza straordinari, i Cas, che sono tutti privati".

Perché il Decreto Salvini sull'immigrazione è un disastro e lascerà solo macerie : Stretta sui permessi umanitari, nuovi centri per i rimpatri, smantellamento dell'unico sistema di accoglienza che funziona e che non causa conflitti sui territori. Il risultato? Ghetti enormi per migranti in attesa di rimpatrio, con zero possibilità di integrazione e di una accoglienza dignitosa. Vi spieghiamo Perché il Decreto Salvini sui migranti rischia di produrre davvero quella "bomba sociale" su cui tanto la politica ha speculato in questi