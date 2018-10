Dopo la Tav si blocca anche il pil. Arriva la Decrescita infelice : La crescita zero del pil italiano nel terzo trimestre ha sorpreso anche gli analisti più pessimisti, che si aspettavano una flessione intorno a un più 0,1 per cento ma non certo uno stop così secco. Invece l’economia si è fermata bruscamente, frenata soprattutto dall’industria che sino a questo mome