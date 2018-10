Danni causati dal maltempo | cosa possono fare i napoletani per ottenere il risarcimento

E-distribuzione : oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei Danni causati dall'ondata di maltempo : E-distribuzione: oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo

Maltempo in Umbria : interventi dei vigili del fuoco per Danni causati dal vento : Forti venti di scirocco stanno sferzando dalla notte gran parte d'Italia, causando inevitabili danni soprattutto lungo le regioni tirreniche e lungo la fascia appenninica della penisola, dove si...

Mazzocca e il progetto Life Primes per ridurre i Danni causati dai cambiamenti climatici : Pressola “Sala Priori” a Torino di Sangro (Ch), ilSottosegretario Regionale Mario Mazzocca è intervenuto nel workshopfinale del progetto “Life Primes” insieme ad alunni e docentidelle locali scuole primarie. “Ilprogetto – spiega Mazzocca nella sua pagina social – si propone diridurre i danni causati al territorio e alla popolazione da eventicome piene, alluvioni e mareggiate, dovuti a fenomeni meteorologiciintensi sempre ...

Maltempo. Censimento dei Danni causati dall'alluvione per i Comuni coinvolti : La Regione Sardegna ha iniziato le operazioni di Censimento dei danni causati dall'alluvione del 10-11 ottobre 2018 per determinare le risorse necessarie per far fronte ai danni, da chiedere al ...

Le foto dei grandi Danni causati dall’uragano Michael : Ha distrutto centinaia di edifici e ha causato la morte di almeno 6 persone, un "livello di distruzione inimmaginabile" secondo il governatore della Florida The post Le foto dei grandi danni causati dall’uragano Michael appeared first on Il Post.

La proposta della Lega in Fvg : una polizza per i Danni causati dai migranti : Il consigliere regionale Mauro Bordin, capogruppo del Carroccio, vorrebbe imporre un'assicurazione obbligatoria a chi riceve contributi pubblici per gestire l'accoglienza dei rifugiati