Dall'albergo "Morte Nera" a quello sulla Luna: 6 hotel incredibili mai costruiti

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Full Moon, Baku, AzerbaijanCommonwealth, New York, Stati Uniti Rogers Lacy, Dallas, Stati UnitiThe Fourth Grace, Liverpool, Regno Unito Xanadu, Las Vegas, Stati Unitir Hiltonbelli, bellissimi, con centinaia di camere lussuose, viste da mozzare il fiato e servizi d’eccezione. Ma nei quali non è possibile fare check-in, perché di fatto non sono mai stati. Il mondo dell’architettura ha un cassetto strapieno di progetti collassati e archiviati per le più disparate motivazioni, dall’improvvisa mancanza di fondi ai ripensamenti dell’ultima ora. E così i creativi dei NeoMam Studios hanno deciso di sfogliare quelle carte impolverate, andando a realizzare per il portale di viaggi Expedia una serie di nuovi render di meravigliosimai realizzati. Si parte, per esempio, da potenziali capolavori come la torre ...