Dal 1970 ad oggi l' uomo ha spazzato via il 60% degli animali selvatici | lo afferma un

: WWF, il numero dei vertebrati è calato del 60% dal 1970 - Agenzia_Ansa : WWF, il numero dei vertebrati è calato del 60% dal 1970 - 24zampe : RT @terryvale: Per l'azione dell'uomo dal 1970 al 2014 è scomparso il 60% degli animali vertebrati: solo 1/4 del pianeta è ancora in condiz… - terryvale : Per l'azione dell'uomo dal 1970 al 2014 è scomparso il 60% degli animali vertebrati: solo 1/4 del pianeta è ancora… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) L'associazione World Wildlife Fund , cioè il WWF, ha appena pubblicato il suo report biennale Living Planet Report 2018 . La ricerca analizza lo stato di salute della fauna selvatica di tutto il mondo, incrociando i dati derivanti da diversi istituti di ricerca, come la Zoological Society of London. Il report del 2018 ha particolarmente colpito i ricercatori per la grandezza inaspettata dei ...