Da San Lorenzo a casa | viaggio nei luoghi di Desirée

Politi (Lega) : ‘Raggi dimettiti - cacciare da San Lorenzo clandestini e centri sociali’ : E meno male che Lega e M5S [VIDEO] sono alleati al governo. Maurizio Politi, ex di Fratelli d’Italia e attualmente capogruppo leghista nel consiglio comunale di Roma, definisce “più marxista del Pd” l’amministrazione capitolina M5S guidata dal sindaco Virginia Raggi, chiede a gran voce le dimissioni della prima cittadina pentastellata e la accusa di non aver fatto nulla per evitare la situazione di degrado che ha portato all’omicidio di Desirée ...

"Giustizia per Desirée" : oggi l'ultimo saluto alla 16enne uccisa a San Lorenzo : Tanti fiori, applausi, lacrime e rabbia a Cisterna di Latina. Il parroco: "Non avrei mai pensato che sarei stato io a darle...

Desiree Mariottini uccisa a San Lorenzo - convalidato fermo del quarto uomo - : Il gip di Foggia ha confermato il fermo per il 32enne cittadino ghanese catturato in Puglia e accusato di essere coinvolto nella morte della 16enne a San Lorenzo

San Lorenzo - gli indagati mentirono a Desirée sul mix fatale di droghe : La miscela fece perdere alla 16enne ogni capacità di reazione. Intanto si indaga sulla rete di pusher che riforniva gli immigrati autori dello stupro. Potrebbe esserci un italiano -

Poggio San Lorenzo. Morti Luca Renzi - due giovani e una pensionata : Gravissimo incidente stradale lungo la Salaria in direzione Roma. Sono morte quattro persone all’altezza di Ponte Buita a Poggio San

Desirée Mariottini - in piazza a San Lorenzo Anpi e Forza Nuova. I partigiani : “La Costituzione vieta loro esistenza” : Due manifestazioni contrapposte, Anpi e Forza Nuova, a San Lorenzo, per ricordare Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana in uno stabile abbandonato di via dei Lucani. La Questura ha autorizzato entrambe le iniziative: i partigiani si sono riuniti in piazza dell’Immacolata dalle ore 14 alle 20, mentre Forza Nuova dalle 16 in poi si trova in piazza di Porta Maggiore. La manifestazione Anpi si è aperta con un ...

San Lorenzo - convalida del fermo per 3 indagati. Tensione per cortei contrapposti : Il quarto indagato, catturato ieri nel campo profughi di Foggia, sarà interrogato nei prossimi giorni. Nel pomeriggio manifestazioni dell'Anpi e di Forza Nuova -

San Lorenzo c'è per Desirée : come Pamela - trucidata in piazza a Macerata - riporta in piazza la sinistra : A una settimana dalla morte, Desirée è diventata un simbolo. come Pamela, la ragazza trucidata a Macerata nel febbraio scorso. Entrambe hanno prodotto quello che oggi, nella piazza gremita di San Lorenzo, definiscono un "miracolo". Desirée ha riportato la sinistra in piazza: è successo a Macerata 8 mesi fa, è accaduto ancora oggi a San Lorenzo, quartiere romano storico della sinistra e oggi specchio della sua ...

Omicidio Desirée - San Lorenzo diviso anche nei cortei. Gabrielli difende il prefetto le manifestazioni contrapposte di Forza Nuova e dell'Anpi : Cortei contrapposti di Forza Nuova e dell'Anpi, nessun incidente. Il capo della Polizia: "Questo caso non diventi l'icona di Roma. Il tema sicurezza è complesso, stop a polemiche sterili"

Desirée Mariottini - Forza Nuova e Anpi in piazza a San Lorenzo/ Ultime notizie : buu razzisti contro migranti : Desirée Mariottini, Forza Nuova e Anpi in piazza a San Lorenzo: saluti romani e buu razzisti contro due migranti scesi dal tram alla manifestazione di estrema destra. Le Ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:37:00 GMT)

Desiree - a San Lorenzo il corteo di Forza Nuova. E l'Anpi organizza un presidio antifascista : Basta con la politica del capro espiatorio, ci batteremo perché non riprenda piede" ha concluso De Sanctis. Intanto, militanti di Forza Nuova, con in testa il leader Roberto Fiore, sono in cammino ...

Desiree Mariottini uccisa a San Lorenzo - manifestazioni Anpi e Forza Nuova a Roma - : A poche centinaia di metri di distanza sfilano i cortei dell'associazione partigiani e dei militanti di estrema destra per ricordare la sedicenne stuprata e uccisa a Roma. Massima allerta e forze dell'...

Giorgia Meloni : 'I partigiani a San Lorenzo contro il fascismo anziché per Desirée Mariottini. Sono allibita' : A San Lorenzo a Roma è stata violentata e uccisa Desirée Mariottini , di 16 anni. Ma i partigiani in piazza in quello stesso quartiere non manifestano per lei. No. Lo fanno contro la ' deriva fascista ...

Oggi in piazza Anpi e Forza Nuova : scontro sulle ronde - tensione a San Lorenzo : Estrema destra e Anpi manifestano Oggi a poca distanza l'uno dall'altro. Sarà una giornata ad alta tensione per San Lorenzo dove tutti, anche gli opposti, vogliono sfilare contro il massacro di ...