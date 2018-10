Da Bologna a Verona | ecco il Giro 2019

Ciclismo - ecco il Giro 2019 : 21 tappe da Bologna a Verona : La 102/a edizione della corsa rosa, organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, è stata presentata oggi a Milano. Nel 2019 ci saranno tre tappe contro il tempo, sei per velocisti, sette ...

Giro d’Italia 2019 - presentato il percorso. Partenza da Bologna - arrivo a Verona : attenzione alla storica Cuneo-Pinerolo : Finalmente è arrivato il giorno. A Milano è stato presentato oggi il percorso del Giro d’Italia numero 102: appuntamento ovviamente a maggio da sabato 11, data di Partenza da Bologna, a domenica 2 giugno, giorno dell’ultima frazione, una cronometro in quel di Verona, con arrivo nel fantastico scenario dell’Arena. Ventuno tappe sicuramente appassionanti: salite, discese, cronometro e volate. Non mancherà lo spettacolo. Si inizia, come ...