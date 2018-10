' Cultura della legalità' | proseguono gli incontri dell' Arma con gli studenti della

Halloween vietata a scuola in Mongolia : “Non fa parte della nostra tradizione Culturale” : Con una direttiva inviata a tutte le scuole la settimana scorsa, il ministero dell'istruzione della Mongolia ha ordinato a tutti gli istituti di interrompere le celebrazioni organizzate quest'anno per Halloween sostenendo che non è una festa riconosciuta dalla tradizione locale e che i genitori degli alunni si sono lamentati.Continua a leggere

UniVda - nel consiglio entra l'Assessore alla Cultura della Lombardia Aosta - Si tratta del Professor Stefano Bruno-Galli - di Annibale Salsa ... : La Giunta regionale ha nominato sempre questa mattina i tre componenti del consiglio dell'Università della Valle d'Aosta , di sua competenza. Si tratta del Professor Stefano Bruno-Galli , docente ...

L’appendiabiti Tonbo e la sedia Rivulet : gli arredi-sCultura di Living Design all’insegna della purezza visiva [GALLERY] : Living Divani Collezione 2018: Junpei & Iori Tamaki presentano la sedia Rivulet e l’appendiabiti Tonbo Rivisita l’heritage orientale in chiave grafica e concettuale il duo Junpei & Iori Tamaki, fondato nel 2013 dal giapponese Junpei Tamaki e dalla taiwanese Iori Tamaki. Forte iconicità e un linguaggio aperto alle contaminazioni culturali contraddistinguono la sedia Rivulet e L’appendiabiti Tonbo, arredi-scultura in grado di ...

Emirati-Israele : storica visita del ministro israeliano della Cultura Regev a grande moschea Abu Dhabi : Gerusalemme, 29 ott 14:01 - , Agenzia Nova, - Il ministro della Cultura e dello Sport israeliano, Miri Regev, ha visitato oggi la grande moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi, negli Emirati... , Res,

Maltempo Calabria - frana killer a Crotone : “Un terribile incidente che deve far riflettere sull’importanza di una Cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Cultura. Cavina ospite della rassegna "Rianimazione letteraria di poesia intensiva" : 'Il primo a sconfinare nel mondo reale fu un Mini P.E.K.K.A. di Clash Royale. Uscì come una nebbiolina dal foro delle cuffie del tablet ancora acceso, lasciato a ricaricarsi sul bracciolo del divano. ...

Generation - il meglio della Cultura pop nel canale Sky dedicato ai millennials : Serie tv, film, animazione, fumetti, manga giapponesi e videogiochi: con Generation, il canale temporaneo in arrivo dal 27 ottobre al 10 novembre sul canale 111 di Sky, si apre una finestra sull’intrattenimento che appassiona i più giovani, millennials e generazione z, con una particolare attenzione per il mondo dei social e del web.Il canale raccoglie i contenuti migliori della collezione On Demand GE...

SURBO RIPARTE DALLA NUOVA SEDE DELLA PRO LOCO - CONTENITORE DI CONDIVISIONE DI INTENTI - LEGALITA' E Cultura.

Alessandro Cecchi Paone/ I giovani della casa apprezzano la sua Cultura (Grande Fratello Vip) : Alessandro Cecchi Paone non perde occasione per punzecchiare concorrenti maschi e femmine al Grande Fratello Vip, ma la sua alta cultura è apprezzata da quasi tutti nella casa.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:02:00 GMT)

Se i personaggi della Cultura pop fossero suddivisi per colore : Gruppo bianco Gruppo rosa Gruppo verde Gruppo nero Gruppo blu Gruppo rosso Gruppo viola Gruppo giallo Gruppo rosso Il crossover impossibile dell’artista francese Linda Bouderbala immagina i personaggi e gli eroi del nostro immaginario divisi in team di colore. Un criterio arbitrario, privo di qualsiasi rigore logico se non il principio cromatico che lega, al di sopra di tempo, spazio e medium, prodotti della fantasia che appartengono a ...

Ulisse : Alberto Angela perde «il piacere della scoperta». La Cultura - come l’intrattenimento - si ripete : Alberto Angela Paganini non ripete. Alberto Angela invece sì. Reduce da un positivo ciclo di appuntamenti andati in onda su Rai1 il sabato sera, il popolare divulgatore ha affrontato la sfida di Ulisse sulla rete ammiraglia giocandosi – in maniera astuta – le carte più vantaggiose a sua disposizione. Ossia: le proprie indiscusse abilità narrative (sorrette da un’accurata gestione dell’immagine) e la scelta di argomenti di ...

Pane - olio & Cultura per scoprire e condire i mille tesori della Sicilia : Vino, olio e cultura. Nel nome della più autentica "sicilitudine" (o Sicilianità come scriveva Leonardo Sciascia). Si va, dunque, sulle Vie dei tesori, un viaggio alla scoperta dei vini e dei tesori nascosti dell'isola "innaffiato" dalla storica azienda Planeta che da sempre partecipa generosamente ai progetti che incidono in maniera positiva e concreta sulla consapevolezza culturale e sul territorio Siciliano.Sono queste alcune ...

Da domani e fino al 21 aprile quasi 200 opere degli Impressionisti ospitati al Palazzo della Cultura di Catania : In mostra capolavori di Renoir, Cézanne, Manet, Monet, Gauguin, Degas e di quasi tutti gli artisti che parteciparono alle otto

Il Festival della Cultura tecnica si diffonde in tutta la regione : Santa Lucia Pharma Apps, controllata da H.I.G. Capital, acquisisce il controllo della francese Eco-dex 3 Confapi industria: Mauro Moretti , Ferrovie dello Stato, incontra industriali e studenti il 23 ...