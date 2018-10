Cristiano Ronaldo è la persona più seguita al mondo su Instagram | dopo aver superato

Juve - Cristiano Ronaldo miglior bomber al debutto degli ultimi 60 anni : 7 gol come Charles : "Cristiano Ronaldo in Italia segnerà molto meno". Molti scettici, all'arrivo di CR7 alla Juve, hanno proferito questa frase, convinti della maggiore solidità delle difese della Serie A rispetto a ...

Cristiano Ronaldo e le sue rivelazioni sulla vita privata : “il caso Mayorga - l’età che avanza e tanto altro - vi dico tutto” : Cristiano Ronaldo si è aperto in una lunga intervista nella quale ha analizzato il momento della sua carriera e della vita privata col caso di stupro che lo tormenta Cristiano Ronaldo è stato protagonista di una lunga intervista a France Football, nella quale non ha esitato a rispondere anche a qualche domanda un po’ scomoda come quella sul caso di stupro del quale si sta facendo un gran parlare. Il fenomeno portoghese, in merito ...

Cristiano Ronaldo - parla la soubrette italiana Manuela Ferrera : 'Con questo corpo l'ho sedotto' : Nel numero di Diva e donna in edicola le esclusive rivelazioni di Manuela Ferrera al settimanale di Cairo Editore diretto da Angelo Ascoli: la bomba sexy bresciana con il suo corpo scultoreo, ha ...

Neymar : 'Cristiano Ronaldo è un mostro - contro di lui io do il doppio' : TORINO - ' Ho giocato con Messi , lo considero uno dei più grandi del calcio, è il mio idolo '. In un'intervista rilasciata a The Players' Tribune, Neymar parla del fuoriclasse del Barcellona e del ...

Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro : "La verità verrà fuori" : In un'intervista a France Football, storica rivista sportiva istitutrice del Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo torna a parlare delle accuse di stupro che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga. Il calciatore della Juventus ha ribadito di essere innocente. È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare. La cosa ...

Mayweather manda ko Cristiano Ronaldo : orologio da 2 milioni? Il pugile ne ha uno da 15 : Ko tecnico. orologio di CR7 al tappeto: vince Floyd Mayweather che della specialità ne è un esperto. La battaglia di orologi? Va ovviamente al pugile del Michigan, che ha letteralmente stracciato il ...

Presagi di gloria per la Juventus - grazie a Cristiano Ronaldo e non solo : I primi due mesi di Serie A hanno evidenziato il perpetuarsi del predominio della Juventus, che pare proprio non volerne sapere di deporre le armi, quelle armi che da oltre sette anni le permettono di signoreggiare indisturbata nell'arena della massima categoria, senza che alcun team ne possa minimamente mettere in pericolo le insegne regali (nel campionato in corso vanta 6 lunghezze su Napoli ed Inter). Una Juve la cui egemonia “rischia” presto ...

Cristiano Ronaldo è il personaggio più seguito al mondo su Instagram : Il portoghese ha una fan base di 144 milioni di followers, nessuno come lui. Superata Selena Gomez.