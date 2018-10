Cosa sappiamo di Satoshi Nakamoto | l' inafferrabile mr Bitcoin

Volo Lion Air precipitato in Indonesia - Cosa sappiamo finora : Le operazioni di soccorso (Foto: RESMI MALAU/AFP/Getty Images) Il Volo Indonesiano Lion Air JT610 si è schiantato in mare 13 minuti dopo il decollo, a largo di Giacarta alle 6:30 circa ora locale. A bordo c’erano 189 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, 20 dei quali erano funzionari Indonesiani secondo il dipartimento delle finanze locale. Al momento ci sono segnali che possano fare sperare nella presenza di ...

Cosa sappiamo della frana che ha ucciso 4 persone a Crotone : Soffocati sottoterra, in uno scavo profondo circa sette metri e dove era stato posizionato un tubo per il collettamento della rete fognaria. Sono morti così Massimo Marrelli, 59 anni, noto imprenditore nel settore della sanità e in quello agricolo, Santo Bruno, 53 anni, muratore di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino, 45 anni bracciante agricolo di Cutro, Mario Cristofaro, 49 anni, manovale di Crotone. Una ...

Metro Roma - crollo scala mobile. Cosa sappiamo finora? : Roma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a ...

Cosa sappiamo della morte di Desirée nel degrado di Roma : Drogata, stuprata da più persone e poi morta, probabilmente di overdose. Non emergono grossi dubbi a seguito dell’autopsia circa quello che ha dovuto subire Desirée, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata cadavere in uno stabile disabitato di Via dei Lucani, quartiere San Lorenzo di Roma. Le fasi del dramma La ragazza si era allontanata da casa dicendo che sarebbe andata a dormire da un’amica, ma quando si sono ...

Cosa sappiamo della morte di Desirée nel degrado di Roma : Drogata, stuprata da più persone e poi morta, probabilmente di overdose. Non emergono grossi dubbi a seguito dell'autopsia circa quello che ha dovuto subire Desirée, la sedicenne di Cisterna di Latina ...

Leonessa uccide leone - padre dei suoi tre cuccioli/ Video - “non sappiamo Cosa ha scatenato l'aggressività” : Una leonessa ha attaccato e ucciso il leone con cui conviveva da otto anni e con cui aveva avuto tre cuccioli, è successo in uno zoo americano ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:25:00 GMT)

Cosa sappiamo sulla strage di studenti in Crimea : La penisola, la cui annessione alla Russia scatenò il conflitto nelle regioni separatiste ucraine e la crisi politica tra Mosca e l'Occidente, è piombata nell'incubo terrorismo. Le autorità russe ...

Cosa sappiamo dell'esplosione in un'università in Crimea : Questa mattina un ordigno è esploso nella mensa dell'istituto del Politecnico di Kerch, in Crimea. Secondo i primi rapporti dei soccorritori sarebbero almeno 13 i morti e una cinquantina i feriti. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Come riporta la Bbc il primo rapporto degli inquirenti aveva pre

C'è troppo vandalismo : anche Obike lascia Roma? Cosa sappiamo : Obike, il servizio di condivisione di biciclette attivo in alcune grandi città italiane, avrebbe deciso di lasciare Roma e altre città italiane, secondo quanto riferiscono ad Agi alcune fonti della società. A spingere l’azienda a fare un passo indietro sarebbero da un lato le difficoltà finanziarie che la società di Singapore sta riscontrando nel 2018, ma secondo quanto si apprende, avrebbero pesato ...

C'è troppo vandalismo : anche Obike lascia Roma? Cosa sappiamo : Obike, il servizio di condivisione di biciclette attivo in alcune grandi città italiane, avrebbe deciso di lasciare Roma e altre città italiane, secondo quanto riferiscono ad Agi alcune fonti della ...

Avengers 4 - Cosa sappiamo del nuovo film Marvel : Mancano ancora parecchi mesi all’uscita di Avengers 4, il film collettivo dei supereroi Marvel che, dopo il precedente capitolo Infinity War, è destinato a chiudere in modo più o meno definitivo una prima fase di questo universo cinematografico inaugurato dieci anni fa. Non si contano le ipotesi e le indiscrezioni su quella che sarà la trama ma anche il titolo della nuova pellicola, tenuti finora gelosamente segreti dalla Disney e dai ...

Cosa sappiamo sul caso Savona - fra conti svizzeri e hedge fund : ... "mi sono dimesso dagli incarichi, invero a malincuore e spiegherò il perché, ancor prima di conoscere come sarebbe andata a finire la mia designazione a Ministro dell'Economia e delle Finanze per ...

Ponte Genova - Cosa sappiamo a 2 mesi dal crollo : Forse non sono stati gli stralli a cedere prima, ma l’impalcato, causando il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto. Esattamente due mesi fa. Due mesi in cui si è via via affacciata l’idea che il degrado del viadotto sia stato sottovalutato da Autostrade e che i tempi per la ricostruzione saranno più lunghi rispetto alla stima iniziale. Ecco a che punto...

Incidente Soyuz : ecco Cosa sappiamo e cosa potrebbe succedere : Nel giro di pochi mesi, la Stazione spaziale internazionale potrebbe restare disabitata per la prima volta da quasi vent’anni. Questa la maggiore preoccupazione diffusa nelle ultime 24 ore tra le agenzie spaziali, una volta appurato che i due astronauti coinvolti nell’Incidente della Soyuz sono rimasti illesi e stanno bene. Le domande rimangono: che cosa abbiamo capito fino adesso del guasto alla navicella, e quali sono i futuri scenari ...