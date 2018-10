Cosa preoccupa gli investitori

Dazi e recessione globale - ecco Cosa preoccupa tre direttori finanziari italiani su cinque : Le dinamiche di crescita dell'economia dell'eurozona sono più deboli rispetto allo scorso anno quando l'euro zona è cresciuta ad un ritmo record del 2,5 per cento. Questo risultato è principalmente ...

Pensioni - "rischio caos" con Quota 100 : Cosa preoccupa un milione di dipendenti pubblici : Allarme di Confintesa: "Più di un milione di dipendenti pubblici in Italia rischia di avere seri problemi per andare in...

RIACE - LUCANO ACCETTA L’INVITO DI NAPOLI/ Ultime notizie - preoccupazione dei migranti “E ora Cosa facciamo?” : RIACE, LUCANO ha dormito in auto “Non ho un luogo fisso”. Ultime notizie, sindaco rimasto nella Locride dopo il divieto di dimora nel proprio comune(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:31:00 GMT)

Spread - perché bisogna pur preoccuparsi di qualCosa : È che con lo Spread a 300 i ricchi hanno paura. È che con lo Spread a 300 i poveri se ne fregano. È che con lo Spread a 300 a ottobre ci sono 23 gradi. È che con lo Spread a 300 si sbrogliano le matasse del caso Cucchi. È che con lo Spread a 300 i bronzi di Riace non se li caga più nessuno. È che con lo Spread a 300 l’algoritmo di Facebook ti fa comunicare con i soliti 20. È che con lo Spread a 300 ci si sveglia la mattina presto per andare a ...

"La Cosa più preoccupante non è il deficit - ma il caos". Sentenza Calenda : "La cosa più preoccupante non è il deficit, ma il caos. Preoccupa come siamo arrivati a questi obiettivi di finanza pubblica: in maniera menzognera, con l'idea superficiale di poter ingannare i mercati o l'Unione europea. Ciò che mi preoccupa di più è che il Paese va avanti a slogan, ma è fuori controllo, non governato. Ci stanno esponendo al pubblico ludibrio, un grande Paese non si comporta ...

Mara Venier sta male : fan preoccupati per Domenica In. Cosa è successo alla conduttrice : Ii fan di Mara Venier si sono preoccupati per la sua malattia dopo che la zia più amata d'Italia ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram di essere stata messa ko da una febbre molto alta.--I fan della zia Mara e della sua Domenica In sono molto preoccupati dopo aver visto le sue ultime Storie su Instagram, dove la Venier si è mostrata coperta fino al collo e con difficoltà a parlare, interrotta da colpi di tosse e con la tipica ...

La manovra sul balcone e le preoccupazioni dell'Europa. Di Cosa parlare stasera a cena : Il balcone fa sempre il suo effettaccio e tutti, giustamente, lo hanno stigmatizzato. stasera a cena non potrete esimervi da qualche critica di stile alla manovra e alla sua peronista presentazione. Più difficile, ma non perché manchino gli argomenti astratti, prendersela con i contenuti, perché, se

“Hey - dicci subito”. I fan di Nadia Toffa preoccupati dopo questa foto su facebook. Cosa le sta succedendo : È complesso affrontare una critica su una persona malata di cancro, anche se dice di averlo sconfitto. Parliamo di Nadia Toffa che, a pochi giorni dall’uscita del suo libro “Fiorire d’inverno. La mia storia”, ha creato non poche polemiche. La prima, come ricorderete, riguarda un paio di frasi infelici: “il cancro è un dono” e “tutti i tumori sono uguali”. Ampissimo il vespaio di critiche per l’ex Iena che prima ha risposto a tono a ...

Connors preoccupato : 'Cosa succederà senza Federer - Nadal e Djokovic?' : L'ex numero 1 del mondo Jimmy Connors è preoccupato per il futuro del tennis. Dopo la quattordicesima vittoria Slam di Novak Djokovic, Jimbo ha dichiarato: 'Dopo quest'anno, non c'è un ventenne che ha uno Slam. [Roger] ...

Golpe finanziario - che Cosa preoccupa davvero Sergio Mattarella : ... confusi e spesso contraddittori messaggi con cui gli esponenti della maggioranza gialloverde 'gareggiano' tra lori sui temi più disparati della sicurezza, dell'immigrazione, dell'economia, delle ...

Cos’è il formicolio? Può durare pochi secondi ma essere un serio campanello d’allarme. QualCosa non funziona? Ecco quando preoccuparsi : Sarà capitato spesso anche a voi: siete rilassati sul letto e iniziate a sentire ‘vibrare’ tutto il braccio. Oppure accade agli arti inferiori, quella sensazione di ‘gamba addormentata’ che causa dolori e la sensazione di crampi. Viene definito in gergo ‘formicolio’, come se delle formiche stessero camminando sul nostro corpo. Nulla di preoccupante. Ma questa sensazione può anche essere un campanello ...