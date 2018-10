Coppa del Re | vittoria Real | Solari comincia con una vittoria FOTO ...

Coppa del Re : tutti i risultati. Real Madrid - Solari vince all'esordio : 4-0 al Melilla : Buona la prima per Santiago Solari e il suo "nuovo" Real Madrid . I blancos vincono 4-0 sul campo del Melilla, squadra di Segunda División B, grazie ai gol di Benzema e Asensio nel primo tempo , 28' e ...

Il cammino del S dtirol in Coppa Italia di C comincia a Salò : In attesa del big-match allo stadio 'Olimpico Grande Torino' contro Belotti e compagni, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia e in programma giovedì 6 dicembre, domani sera l'FC S ...

Coppa del Mondo FIBA 2019 - Kobe Bryant sarà Global Ambassador : La FIBA - Federazione Internazionle di basket - ha annunciato che Kobe Bryant sarà ambasciatore della Coppa del Mondo di Basket FIBA che si terrà in Cina nel 2019 . In un video è prorpio l'ex stella dei Los Angeles Lakers a presentare l'evento, lanciando la sfida alle nazionali che contenderanno il titolo agli ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : Martina Valcepina la bussola del movimento. Dalla valtellinese dipenderanno i podi nella prima parte di stagione : Venerdì comincia la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. A Calgary ci sarà il primo appuntamento della nuova stagione e l’Italia si affiderà quasi completamente a Martina Valcepina. La valtellinese, vista la lunga assenza di Arianna Fontana, è diventata immediatamente la punta di diamante della squadra azzurra e anche l’unica vera carta da medaglia in queste prime gare dell’anno. Questa sicuramente deve essere la stagione ...

Short track - Coppa del Mondo Calgary 2018 : i convocati dell’Italia per la prima tappa. Assente Arianna Fontana - fari puntati su Martina Valcepina : Finalmente si ricomincia. La Coppa del Mondo di Short track 2018-2019 entra in scena con il suo primo atto che si terrà a Calgary in Canada e l’Italia, orfana di Arianna Fontana, si presenterà sul ghiaccio dell’Olympic Oval comunque con ben 13 atleti accompagnati dal duo tecnico Anthony Barthell e Assen Pandov. Senza l’Angelo Biondo, le attenzioni azzurre sono tutte rivolte su Martina Valcepina, capace nella stagione passata di ...

Coppa Davis 2019 - definiti gli accoppiamenti del turno di qualificazione : Italia impegnata in India : Coppa Davis 2019, l’Italia affronterà l’India nel turno eliminatorio per accedere alle finali di Madrid Coppa Davis 2019, è stato ufficializzato il quadro degli accoppiamenti delle 24 Nazionali che prenderanno parte al turno di qualificazione alla prossima edizione della competizione con il nuovo format. Brasile-Belgio; Uzbekistan-Serbia; Australia-Bosnia; India-Italia; Germania-Ungheria; Svizzera-Russia; ...

Coppa Davis 2019 : Portogallo e Slovacchia completano il quadro delle squadre partecipanti al turno preliminare : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Mara Navarria non vuole fermarsi. Ora il mirino è su Tokyo 2020 : Tra due settimane comincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma e si riprenderà proprio dalla spada femminile, con la gara di Tallinn. Proprio in Estonia, l’anno scorso, a trionfare fu Mara Navarria, in quello che è stato il viatico ad una stagione semplicemente eccezionale per la friulana. Da quel momento sono arrivate anche la vittoria di Budapest ed il secondo posto di Doha, con Mara che ha raggiunto la posizione numero uno del ...

Slittino - atleti juniores e Giovani pronti ad unirsi alla squadra di Coppa del Mondo a Innsbruck : Nina Zöggeler e gli altri Giovani raggiungono la squadra di Coppa del Mondo a Innsbruck juniores e Giovani di Slittino su pista artificiale si aggiungeranno alla squadra di Coppa del Mondo a Innsbruck per allenarsi sotto la guida del coordinatore Klaus Kofler. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato Leon Felderer, Alex Gufler, Lukas Gufler, Nadia Falkensteiner, Verena Hofer, Marion Oberhofer, Katharina Putzer e la figlia Nina ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : Italia - serve una svolta decisa in campo maschile dopo anni bui. Diversi volti nuovi su cui investire : La Coppa Mondo di Short track sta per ripartire e da venerdì sul ghiaccio canadese di Calgary inizierà ufficialmente la nuova stagione. Un primo appuntamento che servirà molto all’Italia per valutare lo stato di forma dell’intera squadra: se al femminile c’è l’assenza di Arianna Fontana a pesare sui possibili risultati azzurri (Martina Valcepina costretta agli straordinari), al maschile c’è sicuramente voglia di ...

Calendario Coppa del Mondo scherma 2018-2019 : le date e il programma delle tappe : Sta per ripartire la Coppa del Mondo di scherma. La prossima settimana a Tallinn (spada femminile) ed Orleans (sciabola femminile) ci saranno le prime prove stagionali. Come sempre grandissima attesa per l’Italia che nella scorsa stagione aveva festeggiato la vittoria delle coppe di Alessio Foconi (fioretto maschile) e Mara Navarria (spada femminile). Questo il Calendario completo della Coppa del Mondo arma per arma FIORETTO ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Rossella Fiamingo alla ricerca di se stessa. Quell’oro olimpico sfumato pesa ancora : Dalla medaglia d’argento conquistata nella spada alle Olimpiadi di Rio il 6 agosto 2016, Rossella Fiamingo è salita una sola volta sul podio in ambito internazionale (a livello individuale). Un dato non certo casuale che dimostra come quella finale persa l’abbia condizionata mentalmente nelle gare successive. Nella nuova stagione ormai alle porte, la 27enne catanese dovrà quindi ritrovare sé stessa per poter tornare competitiva. Nella finale ...

Modena-Skipass - quattordici italiani su una rampa da sogno nel Big Air di Coppa del Mondo : Conto alla rovescia per Modena-Skipass: nel weekend 14 italiani su una rampa da sogno nel Big Air di Coppa del Mondo Il conto alla rovescia per il grande evento di Modena-Skipass sta per terminare. Giovedì 1 novembre la fiera annuale degli sport invernali prenderà il via con una serie di appuntamenti da non perdere, dall’incontro del Presidente FISI Flavio Roda con pubblico e stampa alla consegna del premio ATLETA DELL’ANNO ...