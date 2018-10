Contributi domestici non pagati | al via i controlli Inps “Silenti 2018”

leggioggi

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) L’bussa alle porte dei datori di lavoro che impiegano in famiglia una colf, badante o una baby sitter. Infatti è partita il 20 ottobre scorso l’operazionec.d., che ha l’obiettivo di scovare tutti quei datori di lavoroche non sono in regola con i relativi versamentivi. Ma quali sono inon? In particolare, l’attività di vigilanza prevede che venga inviato un avviso bonario a tutti coloro che abbiano una scoperturava di almeno un trimestre dal primo al quarto 2014. A darne notizia è Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico (Assindatcolf) con un Comunicato stampa del 25 ottobre 2018. Si tratta di un’operazione di routine – spiega Assindatcolf – che viene avviata con cadenza annuale da parte dell’al fine di regolarizzare le posizioni per le quali risulti una scopertura ...