Contraccettivi naturali | come calcolare il periodo fertile

Contraccettivi naturali : cos’è il metodo Billings e come funziona : Fra i Contraccettivi naturali troviamo il metodo Bilings, utilizzato per prevenire una gravidanza indesiderata. Non solo l’Ogino-Knaus, nella lista dei sistemi di contraccezione naturali spunta anche questo metodo che si basa sull’analisi del muco cervicale per individuare il periodo fertile o non fertile. Consultando la tabella della fertilità la donna può decidere di avere rapporti non protetti nei giorni in cui risulta meno ...

Contraccettivi naturali : come si calcola il periodo fertile o Metodo di Ogino-Knaus : Fra i Contraccettivi naturali uno dei più famosi è il Metodo Ogino-Knaus che si basa sul calcolo del periodo fertile. Si tratta di un sistema che nel corso degli anni ha sollevato molti dubbi e perplessità, non solo perché non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili, ma anche perché presenta un’alta percentuale di insuccesso, fornendo, di fatto, una scarsa protezione dalle gravidanze indesiderate. Il Metodo Ogino-Knaus deve il ...