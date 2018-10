Conte pensa a un piano B e fa melina | Valuteremo

Real Madrid - Conte “bocciato” da Ramos. Perez pensa a Mourinho : Real Madrid– Antonio Conte non sarà l’allenatore del Real Madrid. O, almeno, non lo sarà nel breve termine. L’allenatore pugliese, esonerato in estate dal Chelsea (club col quale ha un Contenzioso di 10 milioni) sembrava destinato a sostituire Julen Lopetegui, esonerato l’indomani la manita subita al Camp Nou. Ieri sera il comunicato ufficiale del Real […] L'articolo Real Madrid, Conte “bocciato” da Ramos. Perez pensa a Mourinho ...

F1 - Horner Contento a metà : "Verstappen è stato ricompensato. Ricciardo? Non posso che chiedergli scusa" : Il team principal della Red Bull ha chiesto scusa a Ricciardo per l'ennesima rottura del motore patita nel corso del Gp del Messico Una giornata dolce-amara per la Red Bull in Messico, alla vittoria di Verstappen ha fatto da contraltare il ritiro di Ricciardo, il settimo in questa stagione per motivi tecnici.

Spread - Giuseppe Conte si prepara al peggio : a salvare le banche potrebbero pensarci i fondi dormienti privati : Dopo l'analisi di Standard & Poor's, Palazzo Chigi sembra fiducioso, ma la situazione Spread è sempre un interrogativo.

Finisce il QE? Ci pensa Draghi Ecco come la Bce aiuterà Conte : Quella di domani difficilmente sarà una riunione cruciale per il board della Bce, ma gli esperti di Columbia Threadneedle Investments invitano ad ascoltare con attenzione cosa dirà Mario Draghi: il banchiere centrale europeo potrebbe infatti fornire i dettagli sulla politica di reinvestimento dei bond che la Bce si ritroverà in portafoglio dal 2019, una volta concluso il Quantitative Easing. In tutto sono oltre 2.600

Dl fiscale - Conte convoca il Cdm per sabato - Salvini prima si sfila poi ci ripensa : 'Se serve ci sarò - basta litigi' : ... aveva detto infatti la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "E' chiaro che al di là di ciò che è successo,

Lite sul dl fisco - Conte : sabato nuovo Cdm E Salvini ci ripensa : «Se serve ci sarò» : Il ministro 5 Stelle Fraccaro: «Nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in Cdm. Alle Camere invierò solo un testo pulito». La replica del vicepremier leghista: «Quello che abbiamo discusso per ore l'ho trovato scritto. Nessun nuovo vertice, domenica c'è il derby»

Emma Marrone ripensa ad Amici?/ Foto : "Questa sera vi racConterò una cosa importante" : Emma Marrone è in stazione e tramite social annuncia che questa sera racconterà qualcosa di importante ai suoi fan, cosa succederà alla salentina?

Conte chiama Tria : 'mi ha negato aver pensato a dimissioni' : Roma, 28 set., askanews, - Nessuna rottura nel Governo con il ministro dell'Economia Giovanni Tria: lo ha sostenuto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti davanti a palazzo Chigi all'indomani dell'intesa sulla nota aggiuntiva del Def e sulla

Migranti - Conte a Ue : "Basta ritardi. Serve redistribuzione - non contributi volontari". Ma gli altri pensano alle frontiere esterne : "Più ritardiamo e più andremo tutti in difficoltà. I contributi volontari non sono l'obiettivo a cui miriamo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, manda il suo messaggio all'Europa durante la conferenza stampa a margine del Consiglio europeo di Salisburgo. Dalle parole del premier italiano, si capisce che nessun determinante passo avanti è stato compiuto in tema di politiche migratorie, con l'Italia che

Pensioni - Governo pensa a 3 possibili soluzioni su Quota 100 per Contenere la spesa : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, giovedì 20 settembre, riguardano l'arduo compito a cui sara' chiamato il Governo nei prossimi giorni, in merito alle misure da adottare per 'superare' la Legge Fornero. Tra promesse, illusioni e speranze, i lavoratori sono in attesa di conoscere quali saranno le decisioni dell'esecutivo Conte in merito ad una della questioni più delicate da affrontare nella definizione della Legge di Bilancio 2019 che il

Giuseppe Conte : "Non siamo scriteriati. Mai pensato a uscita da euro e UE" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi è stato ospite al Forum Ambrosetti che va in scena come ogni anno a Cernobbio e che vede sempre la partecipazione di gran parte del governo in carica. Il Premier oggi ha cominciato il suo discorso parlando del fatto che il suo esecutivo non ha mai avuto intenzione di portare l'Italia fuori dall'euro e fuori dall'Unione europea. Ha anche raccontato degli aneddoti risalenti ai giorni in

Conte : "Non siamo scriteriati. Mai pensato a uscita da euro" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi è stato ospite al Forum Ambrosetti che va in scena come ogni anno a Cernobbio e che vede sempre la partecipazione di gran parte del governo in carica. Il Premier oggi ha cominciato il suo discorso parlando del fatto che il suo esecutivo non ha mai avuto intenzione di portare l'Italia fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea. Ha anche raccontato degli aneddoti risalenti ai giorni in ...

Conte : 'Governo non ha mai pensato a Italexit' : Ma pure il mondo dell'impresa ha delle responsabilità nella situazione di arretratezza del Paese . Posso solo dire che adesso vi metteremo nelle condizioni di fare bella figura'.