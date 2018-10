CONCERTO - Domenica 4 novembre alle 21 alla Basilica di Santa Maria in Vado | ingresso

Domenica In - Orietta Berti da Mara Venier col vestito trasparente. Seno di fuori nel pomeriggio Rai - sCONCERTO : sconcerto a Domenica In , telespettatori sotto choc per colpa di Orietta Berti . La cantante emilana, 73 anni, si presenta davanti a Mara Venier sfoggiando una maglietta trasparente che le mette in ...

Domenica Live - Nataliya : la donna-scherzo della natura - sCONCERTO in studio da Barbara D'Urso : Si chiama Nataliya Kuznetsova , ha 27 anni, viene dalla Russia ed è la donna più muscolosa del mondo. Un caso della natura che si è esibito in studio da Barbara D'Urso a Domenica Live . I media la hanno ribattezzata Hulk, in effetti la somiglianza è impressionante: 90 chili di peso, 179 ...

A Firenze Rocks è già tempo d'estate : annunciati i The Cure in CONCERTO Domenica 16 giugno : The Cure sono i primi headliner annunciati dell'edizione 2019 di Firenze Rocks. La band inglese salirà sul palco della Visarno Arena nella giornata di domenica 16 giugno per un unico grande concerto ...

Pieve di Campo - domenica CONCERTO corale : PERUGIA domenica 16 settembre alle ore 18 nella Chiesa di Pieve di Campo si svolgerà un concerto dedicato alla Madonna della Speranza , Mater Sanctae spei, in occasione della ricollocazione del quadro ...