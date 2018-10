Con la legge di bilancio il governo svuota il Coni

Halloween non è la festa del demonio : la leggenda nasce da un uomo che sConfisse il diavolo : E’ da ricercare nella tradizione irlandese l’usanza di intagliare la zucca in occasione di Halloween. E in particolare nella leggenda di Jack o’lantern. Un fabbro dedito all’alcol di nome Jack, ebbe la sventura di incontrare il diavolo in un pub proprio la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Jack, ovviamente brillo come da sua abitudine, stava per cadere nelle mani di Lucifero giunto fin lì per reclamare la sua anima, ...

Legge di Bilancio : Tremonti - Contenuti gestibili - ingiustificato caos anche in Europa : Roma, 31 ott 10:30 - , Agenzia Nova, - Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia, intervenendo alla trasmissione "Agorà" su Rai3, ha commentato la Legge di Bilancio dell'attuale... , Rin,

Riforma Concorso scuola - notizie 31/10 : verso la modifica di un pezzo della legge 107 : Si va verso la modifica di un altro pezzo della legge 107: con la legge di Bilancio potrebbero cambiare diversi aspetti legati al concorso scuola. Ne parlava ampiamente un articolo di ieri di Italia Oggi, in cui si annunciavano tra le modifiche i requisiti di accesso al concorso, il taglio della durata del Percorso FIT, la modifica delle prove e l’addio agli ambiti territoriali. Ma teniamo a sottolineare, che si tratta di una bozza, ...

Trump Contro i figli degli stranieri : “Legge ridicola - abolirò lo Ius soli” : Donald Trump si dice pronto a cancellare lo Ius soli rilanciando sulla linea dura in materia di immigrazione. Il presidente degli Stati Uniti, con un decreto esecutivo, vuole abrogare la norma costituzionale che prevede il conferimento della cittadinanza americana a chiunque (o quasi) nasca in territorio americano, indipendentemente dalla nazionali...

Australia - una legge impedisce ai pedofili Condannati di ottenere il passaporto : Sono finora 857 le persone condannate per reati sessuali su minori ai quali il governo Australiano ha negato il passaporto sulla base della legge - la prima al mondo - che contrasta il fenomeno del ...

Legge di bilancio : in serata vertice tra premier Conte e ministro Tria : A riferirlo alla Reteurs una fonte governativa spiegando che alla riunione parteciperanno anche i vice ministri dell'Economia Massimo Garavaglia, Lega, e Laura Castelli, M5s,, più alcuni tecnici.

Nba - Klay Thompson Con 14 triple entra nella leggenda : Klay Thompson, guardia dei Golden State Warriors, è entrato nella leggenda mandando a bersaglio ben 14 triple contro i malcapitati Chicago Bulls, il precedente record di 13 era detenuto dal compagno di squadra Steph Curry. I Warriors hanno vinto per 149 a 124 una partita mai in discussione e, con un record di 7 vinte e una persa, sono ampiamente al comando della Western Conference.Il figlio di Mychal, ex giocatore dei Los Angeles Lakers, reduce ...

Scuola - novità prova orale Concorsi docenti seCondo bozza Legge di Bilancio 2019 : Il Governo Conte ha provveduto alla revisione del testo della Legge di Bilancio 2019 dopo la bocciatura ricevuta dalla Commissione Europea: la nuova bozza è attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell’Economia e della Finanza. Potrebbero arrivare delle importanti novità, in questo senso, per quanto riguarda i concorsi docenti, in base a quanto inserito nel nuovo testo ministeriale. novità nella prova orale dei ...

Una proposta di legge per vietare il Consumo di carne di cani e gatti : I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una proposta di legge per vietare esplicitamente il consumo per fini alimentari di carne di cani e gatti. In Italia, ad oggi, nessuna norma prevede un esplicito divieto, ma di fatto c'è già il divieto di venderla ed è desumibile anche quello per il consumo.Continua a leggere

Venduto all’asta un prototipo del leggendario Controller per Nintendo Wii : (Foto: Yahoo Auctions) Un piccolo ma interessante pezzetto di storia Nintendo è stato battuto all’asta in Giappone in queste ore. È un raro prototipo di WiiMote, il controller rivoluzionario che ha decretato l’incredibile successo di Nintendo Wii dalla metà degli anni 2000 fino all’avvento del (non così fortunato) successore Wii U. L’aggeggio è stato Venduto a un prezzo relativamente basso — circa 580 euro — anche perché ...

Legge 104 - bonus - detrazioni e Contributi Inps per i caregivers : la proposta al Senato : bonus ed altre agevolazioni per chi assiste familiari con la Legge 104 tra cui detrazioni fiscali e contributi Inps. Riprende alla Commissione Lavoro del Senato l’iter di approvazione della proposta di Legge per il riconoscimento della figura del “caregiver familiare”, cioè di colui che si occupa gratuitamente dell’assistenza di un familiare affetto da grave disabilita' cui sono stati riconosciuti i benefici della Legge 104/1992 e per il quale ...

Tap - Conte ai cittadini di Melendugno : “RIsarcimenti fino a 35 miliardi - chi lo nega non Conosce legge. Date la colpa a me” : “Abbiamo dovuto prendere atto che non ci sono profili di illegittimità”. Inizia così la lettera aperta che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto ai cittadini di Melendugno dopo le proteste dei comitati iniziate ieri e culminate oggi con il rogo delle immagini dei parlamentari 5 stelle e della bandiera del movimento. Il premier ha rivendicato l’azione di governo e dettagliato il rischio di arrivare a pagare ...

Il ministero dei Trasporti su Strada dei Parchi : "Irresponsabile chi dice che abbiamo trattato il caso Con leggerezza" : Il ministero delle Infrastrutture insiste sui problemi di sicurezza della Strada dei Parchi. E chiama in causa i politici abruzzesi che non si sarebbero impegnati abbastanza per garantire alla struttura condizioni idonee: "È da irresponsabili sostenere che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sia comportato con leggerezza sul caso delle autostrade A24 A25. Forse qualche esponente politico abruzzese preferisce fare campagna ...