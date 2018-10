Con Cdp e Poste 1 milione di studenti a lezione di risparmio

CDP - S&P Conferma rating e modifica outlook : L'agenzia di rating S&P Global ratings ha confermato i rating di lungo e breve termine di Cassa depositi e prestiti Spa , CDP , rispettivamente, BBB e A-2. modificato l'outlook da stabile a negativo. ...

Alitalia - Guzzetti Conferma che Fondazioni voteranno no su intervento CDP : Il caso Alitalia non poteva non sbarcare sul tavolo delle Fondazioni bancarie , che sono contrarie ad un intervento di Cassa Depositi e Prestiti , CDP, nel salvataggio della ex compagnia di bandiera.

Astaldi - scende in campo Cdp Allo studio le mosse Con Salini : Ci potrebbe essere Cassa Depositi e Prestiti nel futuro di Astaldi. Il costruttore finito a un passo dal fallimento dopo il mancato aumento di capitale e in attesa oggi della decisione del tribunale sul concordato in bianco, potrebbe essere salvato per diretto intervento dello Stato ancor prima che di Salini Impregilo.

La Cdp in campo Con il governo Investimenti per 35 mld in 5 anni : Il governo gioca la carta Cassa Depositi e Prestiti per fermare il fuoco di sbarramento sul Def e sulla Legge di Bilancio. Dopo le critiche di BankItalia e dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha riunito a Palazzo Chigi le aziende di Stato...

Alla Cdp spunta la grana immobiliare E Fincantieri si allea Con Leonardo : I nuovi vertici della Cassa Depositi e Prestiti sono al lavoro insieme ai consulenti di Mc Kinsey sul nuovo piano industriale, le cui linee guida dovrebbero essere approvate dal consiglio di ...

Cdp - supercedole girate alle Fondazioni bancarie MalContento M5S. Il cambio di mission di Palermo : La mission industriale di Cdp in salsa cinquestelle? Non è solo una questione di banca pubblica. O Meglio, è vero che il pallino dei movimento guidato da Luigi Di Maio è legato al fatto che a differenza della Germania non esiste una vera banca pubblica capace di fare da braccio armato di politica industriale allo Stato e di intervenire, sostenendolo

DeContribuzione - startup - Cdp e... Esclusivo : piano di Conte per il Sud : Nell'agenda del governo si fa strada e prende forma un grande piano per il Sud. Solo annunciato, ma senza dettagli, a La Piazza di Ceglie Messapica dal pugnace e combattivo ministro per il Sud Barbara Lezzi e confermato, sempre a La Piazza, dal capo del governo Giuseppe Conte

Genova - ad di Autostrade : "Sì a cooperare Con Cdp ma no a nazionalizzazione" : 'Molti ne hanno parlato evidenziando l'incoerenza di un ritorno al passato, che sarebbe in totale controtendenza nel mondo occidentale - sottolinea Castellucci -. Mi limito ad osservare che sono i ...

Genova - ad di Autostrade : "Sì a cooperare Con Cdp ?ma no a nazionalizzazione" : "Non c'è alcun progetto né alcun contatto. Posso dire, tuttavia, che la cooperazione con fondi di investimento istituzionali anche di matrice pubblica e con obiettivi di lungo termine fa parte del nostro dna. È il caso di Edf, nostro partner in Francia, di Cpp (primo fondo pensione canadese) in Sud America e di Bank of China attraverso Silk Road Fund in Autostrade per l'Italia".Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova e dopo il lungo dibattito ...

Cdp : accordo preliminare Con Bank of China per rafforzare collaborazione : E' stato siglato oggi, infatti, alla presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, Giovanni Tria, un accordo preliminare tra Cassa depositi e prestiti, l'Istituto ...

Sul ponte di Genova svolta Toninelli-Di Maio : "Ricostruzione a Fincantieri-Cdp". Sulla nazionalizzazione tensione Con FI e Lega : Ribaltare il sistema, puntando Sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c'è più spazio dopo quanto successo a ...

GENOVA - PM COZZI : "DEGRADATO MONCONE OVEST PONTE MORANDI"/ Ultime notizie - Toti : "auspico coinvolgimento Cdp"

Crollo Genova - Fincantieri : possiamo rifare il ponte. Cdp Conferma sostegno per ricostruzione : Cassa Depositi e Prestiti è a Genova , come preannunciato, per un sopralluogo sulla scena del disastro, per una visita agli stabilimenti della controllata Ansaldo Energia , sfiorati dal Crollo del ...