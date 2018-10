Comune di Roma | Bike sharing riparte | aree sosta in ogni municipio

Maltempo - Codacons : "Scuole chiuse - ma a Roma nemmeno piove. Comune incapace" : Continua il Maltempo e mentre il Comune di Roma ha disposto il provvedimento della chiusura delle scuole, arrivano le critiche del Codacons."L'ordinanza del Campidoglio sta generando disagi enormi alle famiglie. La decisione di chiudere le scuole, arrivata solo poche ore fa, non ha dato il tempo ai cittadini di organizzarsi, costringendo migliaia di Romani a prendere permessi sul lavoro e giorni di ferie allo scopo di accudire i propri figli. ...

Codacons contro Comune Roma : non piove ma scuole chiuse : Roma – Durissimo il Codacons contro il Comune di Roma per il provvedimento che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna. “L’ordinanza del Campidoglio sta generando disagi enormi alle famiglie- spiega l’associazione dei consumatori- La decisione di chiudere le scuole, arrivata solo poche ore fa, non ha dato il tempo ai cittadini di organizzarsi, costringendo migliaia di Romani a ...

Roma - degrado e rifiuti a Villa Borghese. La denuncia : “Parco abbandonato a se stesso”. Il Comune : “A breve nuovi lavori” : “Vedi qui? Qui è pieno di topi, escono a centinaia”. Paola alza le mani mostrando le fessure a livello della strada all’ingresso principale di Villa Borghese. Fa parte del Comitato difesa di Villa Borghese, che da anni lotta per la riqualificazione di questa Villa storica nel cuore di Roma. Macchine, furgoni in divieto di sosta, pullman turistici, cantieri. “Manca la pulizia, la manutenzione del verde, dell’asfalto. Mancano regole: ognuno entra ...

Cede scala mobile in metro a Roma : in un documento del 2015 la richiesta - inascoltata - al Comune : Una frenata, poi il rullo di metallo ha preso a scivolare a velocità folle, trascinando i passeggeri nell'imbuto dei gradini incagliati alla base della scala, taglienti come lame. La sequenza è ...

Costa : su situazione rifiuti Regione Lazio e Comune Roma si stanno avvicinando : Roma – “Non ci sara’ la prossima settimana l’incontro” tra il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il prefetto di Roma, Paola Basilone, sulla vicenda del piano rifiuti del Lazio e in particolare del sito per la discarica di Roma. Lo ha detto lo stesso Costa a margine di un evento. “Ma la cosa importante- ha aggiunto Costa- e’ che si sta ...

Tap - slitta il parere del ministero dell'Ambiente sul gasdotto : convocato a Roma il Comune di Melendugno : I tecnici al lavoro per il responso finale, che era atteso entro la fine della giornata: gli uffici stanno ricontrollando l'intero iter autorizzativo dei lavori nel Salento e hanno chiamato per un nuovo incontro il sindaco e due esperti

Roma - bimba africana morosa in mensa : il nome finisce sul sito del Comune : La mamma, di origine africana, non ha pagato le rette della mensa e sul sito del Campidoglio finisce pure la figlia, una bimba di 9 anni, con tanto di nome e cognome evidenziato in grassetto. A ...

Anzaldi : altro consulente Raggi premiato con poltrona Comune Roma : Roma – “Dopo Lanzalone, un altro consulente della Raggi per lo Stadio della Roma viene ‘premiato’, come disse Di Maio dell’avvocato arrestato, con una mega poltrona del Comune di Roma: e’ l’ex candidato M5s sconfitto alle elezioni Alberto Sasso, piazzato alla presidenza di Eur Spa. Ma la Raggi, Di Maio, Bonafede, Fraccaro non si vergognano neanche un po’?”. Lo scrive su facebook il deputato ...

Anzaldi : altro consulente Raggi premitato con poltrona Comune Roma : Roma – “Dopo Lanzalone, un altro consulente della Raggi per lo Stadio della Roma viene ‘premiato’, come disse Di Maio dell’avvocato arrestato, con una mega poltrona del Comune di Roma: e’ l’ex candidato M5s sconfitto alle elezioni Alberto Sasso, piazzato alla presidenza di Eur Spa. Ma la Raggi, Di Maio, Bonafede, Fraccaro non si vergognano neanche un po’?”. Lo scrive su facebook il deputato ...

La mamma non paga la mensa - bimba africana messa alla gogna sul sito del Comune di Roma : Il nome della mamma, di origine africana, che non ha pagato la retta della mensa scolastica e quello della figlia di soli 9 anni pubblicati sul sito web del Comune di Roma. E bollati come morosi. Lo riporta la cronaca di Roma del quotidiano il messaggero.A differenza di Lodi, stavolta non c'è di mezzo una sindaca leghista. L'amministrazione comunale è quella di Virginia Raggi, di segno grillino dunque, mentre quella del Municipio ...

Rifiuti Roma - verso l’intesa tra Comune - Regione e Ministero : un impianto di trattamento “a freddo” a Colleferro : Un impianto di trattamento “a freddo” nel vicino Comune di Colleferro che permetta alla città di Roma di “chiudere il ciclo dei Rifiuti”. Esiste finalmente una strada condivisa fra Comune, Regione e Ministero per superare la crisi dei Rifiuti a Roma. Un modus operandi che non prevede inceneritori e nuove discariche. E questa è già una notizia, considerando che le istituzioni capitoline hanno brancolato per nel buio per almeno 5 anni, ovvero ...

Montalto di Castro : Il Comune di Montalto al villaggio della Coldiretti a Roma : 'Siamo certi - dichiara il sindaco Sergio Caci - che questa manifestazione ha dato un chiaro monito alla politica: la vera economia reale è quella agricola e non finanziaria. Solo il lavoro produce ...

Roma : Donna incinta cade in buca - Codacons vuole denunciare il Comune : Roma – Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Cosi’ il Codacons racconta il caso di una Donna incinta che si e’ rivolta all’associazione per chiedere il risarcimento al Comune di Roma, dopo essere caduta in strada a causa di una profonda buca presente sull’asfalto. La vicenda risale allo scorso lunedi’ 1 ottobre, quando la Donna, all’ottavo di mese di gravidanza, percorrendo via Guidobaldo Del ...

Roma. Teatri in Comune al via le nuove stagioni : Presentate le nuove stagioni dei Teatri in Comune – Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro del Lido di