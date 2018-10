Clamoroso risultato medico | tre pazienti paralizzati sono tornati a camminare grazie ad

meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Treche ora hanno ripreso a. Non si tratta di un miracolo ma di una stimolazione elettrica del midollo spinale, in grado di ‘mimare’ il cervello quando ordina agli arti di muoversi. L’importante novità è stata ampiamente riportata in un articolo pubblicato su ‘Nature Neuroscience‘. Le lesioni del midollo spinale interrompono la comunicazione all’interno del sistema nervoso, portando alla perdita delle funzioni neurologiche e a paralisi. La stimolazione elettrica epidurale (Ees) applicata al midollo spinale ripristina la locomozione in modelli animali di lesione del midollo spinale, ma finora si era rivelata meno efficace nell’uomo, per ragioni cherimaste poco chiare. Questo nuovo protocollo combina una Ees del midollo spinale lombare con una precisa configurazione e un sistema di supporto del peso. Grégoire ...