Civitanova-Perugia | Superlega volley 2018-2019 | programma | orario e tv Il big match

Volley - SuperLega 2018-2019 : terza giornata - Perugia batte Trento! Civitanova espugna Verona - ok Modena : Oggi si è completata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Dopo il successo di Latina su Milano nell’anticipo di ieri, domenica spettacolare con tanti scontri diretti che hanno regalato diverse emozioni. Perugia e Civitanova rimangono le uniche squadre a punteggio pieno, tallonate da Modena a una sola lunghezza di distanza mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale per ...

Volley Superlega 2018-2019 terza giornata. Perugia per vendicare la Supercoppa con Trento. Verona-Civitanova e Ravenna-Modena : che sfide! : Il primo big match della Superlega arriva alla terza giornata ed è il remake della sfida che ha aperto la stagione dei club, tre settimane fa, con una semifinale di Supercoppa dall’esito sorprendente perchè fu Trento ad espugnare il PalaEvangelisti spegnendo il sogno di Perugia di ripetere l’en plein tricolore dello scorso anno. La Sir Safety, dopo la debacle casalinga in Supercoppa, si è rimessa in carreggiata con due successi in ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : seconda giornata - Trento e Civitanova rispondono a Perugia. Zaytsev ne firma 30 - Modena si salva : Dopo l’anticipo vinto ieri da Perugia sul campo di Verona, oggi si è disputato il resto della seconda giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile (in attesa del posticipo di martedì tra Siena e Vibo Valentia). Civitanova e Trento hanno risposto brillantemente al successo dei Campioni d’Italia mentre Modena ha clamorosamente lasciato per strada un punto contro la non irresistibile Castellana ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : risultati prima giornata. Vincono le quattro big : Perugia - Modena - Civitanova e Trento a valanga : Si è presentato alla grande il fenomeno Wilfredo Leon, micidiale schiacciatore di origini cubane e ritenuto il migliore giocatore del mondo: 17 punti con 5 aces e subito top scorer, meglio dell'...

Volley - SuperLega 2018-2019 : risultati prima giornata. Vincono le quattro big : Perugia - Modena - Civitanova e Trento a valanga : Dopo l’anticipo di ieri vinto da Ravenna su Milano, oggi si è completata la prima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le quattro big favorite per lo scudetto hanno vinto i rispettivi incontri con il massimo scarto e hanno messo subito le cose in chiaro, si sono giocati anche uno scontro diretto per la salvezza e uno in ottica playoff. Perugia riparte da un rotondo successo per 3-0 contro ...

Civitanova - Perugia - Trento e Modena È sfida a quattro per il tricolore : Vanni Zagnoli «E adesso sotto con i club, che cominciano a rompere». Frase di Ivan Zaytsev, la sera dell'eliminazione dell'Italia dal mondiale di pallavolo, chiuso al 5° posto. Intendeva che il volley ...

Volley - Superlega 2018-2019 : le favorite. Perugia e Civitanova si giocano lo scudetto - Modena e Trento lanciano la sfida : Nel weekend del 13-14 ottobre inizierà la Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quattordici squadre iscritte, parte la caccia a Perugia che si presenterà per difendere il tricolore conquistato lo scorso anno battendo Civitanova nella Finale scudetto che si risolse soltanto in gara5. Si preannuncia una stagione estremamente avvincente e appassionante, il livello tecnico sarà davvero molto elevato visto che ...

Volley - Supercoppa Italia 2018 : semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena. Programma - orari e tv : Oggi sabato 6 ottobre si disputano le semifinali della Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile. Al PalaBerton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione, si torna subito in campo dopo i Mondiali e si preannuncia grande spettacoli: tutti i campioni in campo vorranno conquistare il titolo, il divertimento è annunciato. Si parte con Perugia-Trento: i Block Devils sono i super favoriti della vigilia, la corazzata guidata da Leon ...

Supercoppa Italiana volley 2018 - semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena : a che ora iniziano e su che canale vederle in tv e streaming? : Sabato 6 ottobre si disputeranno le semifinali della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al PalaBerton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione, si torna subito in campo dopo i Mondiali e si preannuncia grande spettacoli: tutti i campioni in campo vorranno conquistare il titolo, il divertimento è annunciato. Si parte con Perugia-Trento: i Block Devils sono i super favoriti della vigilia, la corazzata guidata da Leon ...

Volley - Supercoppa Italiana 2018 : Perugia favorita con Leon - Modena con Zaytsev e la rafforzata Civitanova ci provano : Nel weekend inizierà la stagione per club di Volley maschile, si torna subito in campo dopo i Mondiali conclusi domenica scorsa con la vittoria della Polonia a Torino. Ad aprire l’annata sarà la Supercoppa Italiana 2018 al Pala Berton di Perugia, le migliori quattro squadre italiane si daranno battaglia per alzare al cielo il primo trofeo attualmente detenuto proprio dai padroni di casa che anche in questa circostanza partiranno con i ...

Volley - Supercoppa Italiana 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena : Nel weekend del 6-7 ottobre si disputerà la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile. A ospitare l’evento sarà il PalaBarton di Perugia dove verrà assegnato il primo trofeo della nuova stagione riservata ai club. Sabato si giocheranno le due semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena. I Block Devils saranno favoriti contro i dolomitici trascinati dal fenomeno Leon, i Canarini puntano sul rientro di Ivan Zaytsev da opposto per sfidare la ...

Volley - Supercoppa Italiana 2018 : le quattro squadre ai raggi X. Perugia favorita con Leon - Modena debutta con Zaytsev - novità Civitanova e Trento : Nel weekend si disputerà la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile, primo trofeo della stagione. Si torna subito in campo dopo i Mondiali, le migliori quattro squadre del nostro campionato si daranno battaglia al PalaBerton di Perugia. Conosciamo meglio le squadre partecipanti ai raggi X. CLICCA QUI PER CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E TV Perugia: I Campioni d’Italia si presentano più forti che mai dopo aver vinto il ...