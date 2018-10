Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal primo al 7 novembre

Cinema : orari - trame e stellette dei film in programmazione oggi - mercoledì 31 ottobre : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - LO ...

Il Cinema con i tuoi occhi : la rassegna di film d’autore di Cielo : Il cinema con i tuoi occhi è il festival del cinema di Cielo: ogni lunedì, a partire dal 5 novembre 2018, verrà trasmessa una pellicola d’autore. I temi saranno integrazione e diversità, commentati da protagonisti che hanno vissuto storie simili a quelle raccontate. Sei serate per Il cinema con i tuoi occhi, con titoli come Il giardino di limoni, Clash e Tutti per uno. Vediamo nel dettaglio trame e programmazione. Il cinema con i tuoi ...

Ti presento Sofia film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Ti presento Sofia è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale mercoledì 31 ottobre 2018. La pellicola diretta da Guido Chiesa ha come protagonisti Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ti presento Sofia film al cinema: scheda GENERE: Commedia ANNO: 2018 REGIA: Guido ...

Film al Cinema in uscita questa settimana dal 25 ottobre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 25 ottobre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita questa settimana con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a ottobre al cinema è articolato settimanalmente. Di seguito vi proponiamo i Film che usciranno nelle sale italiane nella prima settimana di ottobre 2018. Per ogni ...

Film al Cinema ad ottobre 2018 : data - cast - trama - curiosità : Film al cinema in uscita ad ottobre 2018: ecco il calendario del mese di ottobre 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base ...

Film al Cinema a novembre 2018 : data - cast - trama - curiosità - recensione : Film al cinema in uscita ad novembre 2018: ecco il calendario del mese di novembre 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in ...

Serial killer al Cinema : tutti i grandi assassini dei film horror e thriller : In ottobre, le proposte in sala prevedono una ricca scelta di film horror, a partire da Halloween, ultimo capitolo della saga cominciata nel’78 con la pellicola cult di John Carpenter. La storia della settima arte è infestata da Serial killer: folli omicidi, psicopatici vendicativi, demoni sadici e tutta un’ “allegra” compagnia di maschere spaventose che caratterizzano i personaggi più inquietanti del cinema, spesso ...

HISTORICA FILM FESTIVAL - Due film di Biennale College - Cinema a Kyoto : Complessivamente, nel corso delle prime sei edizioni, Biennale College – Cinema ha realizzato 19 lungometraggi a seguito 1.640 domande pervenute da ogni parte del mondo. Dal 2016 viene organizzato ...

Recensione : “Klimt & Schiele” al Cinema il docufilm dedicato agli artisti della secessione viennese : Nel centenario della loro morte, il docu-film di Michele Mally “Klimt & Schiele”, celebra i due grandi artisti della secessione viennese, che per primi hanno avuto il coraggio di scardinare il conformismo e i tabù dell’arte tradizionale. Alla fine del XIX secolo la capitale austriaca è sede della più longeva dinastia d’Europa, teatro di travolgenti rivoluzioni artistiche, ma è anche un mondo che corre inconsapevolmente verso la catastrofe ...

#OPS L’evento film al Cinema : cast - recensione - curiosità : #OPS L’evento è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale solo per quattro giorni da giovedì 1 novembre 2018 fino a domenica 4 novembre. La pellicola è un film di genere documentario del 2018, diretto da Federico Allocca, Gabriele Ciances, Andrea Sestu, con Elisa Maino e Eleonora Miorelli. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE ...

Festa del Cinema di Roma - chiude Paolo Virzì con Notti magiche : “Un film che celebra l’arte dell’irriverenza” : “Un film per uccidere i padri? Più che altro per trattarli con l’irriverenza che loro stessi ci hanno insegnato!” Paolo Virzì rafforza l’eloquio che lo distingue per raccontare quelle Notti magiche che l’hanno catapultato da giovane aspirante sceneggiatore dalla provincia alla Città eterna alla corte dei grandi Maestri del Cinema italiano. Il film designato a chiudere la 13ma Festa del Cinema di Roma e nelle sale dall’8 novembre per 01 mette al ...

L'Associazione Culturale Sardinian Events sarà presente a Giffoni 'Città del Film festival Internazionale del Cinema dei Ragazzi' e a Malta ... : ... in questa circostanza, presenteranno, attraverso il presepe, scenografie e tradizioni del proprio territorio; un'occasione di uno scambio Culturale tra le regioni italiane e le nazioni del mondo. ...

Arrivederci Saigon film al Cinema : recensione e curiosità : Arrivederci Saigon è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale mercoledì 31 ottobre 2018. La pellicola è un film di genere documentario del 2018, diretto da Wilma Labate. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Arrivederci Saigon film al cinema: scheda GENERE: Documentario ANNO: 2018 REGIA: Wilma Labate Arrivederci ...