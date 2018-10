Cina | nuova frenata del manifatturiero vicino a battuta d' arresto

Giappone - Abe : è viCina una nuova era nelle relazioni con la Russia - : Il primo ministro Giapponese Shinzo Abe, parlando al parlamento, ha annunciato che è prossima una nuova era nelle relazioni con la Russia. "Sulla base del rapporto di fiducia tra me e il presidente ...

Volkswagen Bora - La nuova generazione debutta in Cina : Dopo aver svelato i primi dettagli della nuova generazione della Bora, la Volkswagen ha lanciato sul mercato cinese la berlina media proponendola in sette varianti con prezzi a partire da 112.800 Yuan, equivalenti a 14.162 euro. Prodotta dalla joint venture del costruttore tedesco con la cinese Faw, la nuova tre volumi manda definitivamente in pensione il precedente telaio PQ35 (lo stesso della quarta serie della Golf): ora la piattaforma è la ...

Professore ucciso - nuova pista Girava video hard nella casCina

MediCina - Ospedale San Raffaele : presentata nuova tecnica per il trattamento degli aneurismi complessi dell’arco aortico : In occasione del 32° incontro annuale dell’EACTS – European Association for Cardio-Thoracic Surgery, che si è svolto a Milano dal 18 al 20 ottobre, il professor Alessandro Castiglioni, primario di Cardiochirurgia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele – una delle 19 strutture di eccellenza del Gruppo San Donato – ha presentato una nuova tecnica per il trattamento degli aneurismi complessi dell’arco aortico. L’aneurisma è la dilatazione progressiva di ...

Volkswagen Tayron - La nuova Suv debutta in Cina : La Volkswagen ha svelato in Cina una nuova sport utility, la Tayron. Creata appositamente per il mercato cinese, la nuova Suv è stata disegnata seguendo i gusti della clientela locale e riprende svariati dettagli di altri modelli, a partire dai paraurti, dalla calandra e dalla linea di cintura ispirati alla Atlas, fino ad arrivare alle luci diurne riprese della T-Roc, fatta eccezione per la R Line. Altre finiture, come la cromatura che corre ...

Il ministero delle Finanze americano conferma nuovamente che la Cina non ha controllato il tasso di cambio : Lo stesso giorno, il ministero ha pubblicato il "Rapporto sulle politiche dell'economia internazionale e sul tasso di cambio" volto ai principali partner commerciali, in cui si ritiene che tutti ...

INFLUENZA - ALLARME NELLE GRANDI CITTÀ / Italia - nuova campagna di vacCinazione al via in Emilia Romagna : Arriva un'ondata di INFLUENZA in Italia: le Ausl si muovono per i vaccini. Ecco come combattere il virus e cosa fare nel caso di contagio. Parte la fase di monitoraggio dei ceppi virali.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Cina - come convivere con la nuova superpotenza globale. L’alternativa è essere travolti : La Cina è la seconda economia al mondo e si sta avviando a diventare la prima. È un paese comunista, con un controllo politico accentrato al vertice. Il leader del Partito, Xi Jinping, dopo l’incoronazione a presidente inamovibile – il più potente dai tempi di Mao Zedong – ha confermato tutta la sua ambizione annunciando esattamente un anno fa una strategia che entro il 2050 farà del gigante asiatico la vera grande superpotenza del futuro. ...

Volkswagen Passat - La nuova generazione del modello per la Cina : La Volkswagen ha presentato la nuova generazione della Passat destinata al mercato cinese. La berlina prende le distanze sia dal modello europeo sia da quello americano introducendo un design più slanciato che si ispira alla sorella maggiore Arteon. La somiglianza nel frontale è evidente nel trattamento della mascherina, anche se i gruppi ottici sono semplificati, mentre il montante posteriore appare molto più dinamico e allungato. Più ...

Ciclismo : dalla Cina arriva una nuova squadra con un budget superiore al Team Sky : Il predominio assoluto del Team Sky [VIDEO] nelle grandi corse a tappe, e soprattutto al Tour de France, potrebbe essere ben presto minacciato dall’ingresso di una nuova squadra ancora più ricca. Il pericolo per la squadra britannica arriva dalla Cina, dove si sta lavorando ad un progetto che si preannuncia di altissimo livello e che per ora ha assunto il nome di GCP, Global Cycling Project. Nella squadra che sta nascendo e che dovrebbe ...

Nuova maxi iniezione di liquidita in Cina : 175 miliardi di dollari : Questa volta il bisogno di liquidità è meno urgente, e la crescita è più lenta, rendendo quindi più difficile per l'economia digerire miliardi di yuan che vengono scaricati nel sistema a stretti ...

Ministro Commercio USA parla della nuova "pillola avvelenata" anti-Cina nell'accordo USMCA - : Allo stesso tempo, uno degli articoli del nuovo accordo presuppone che i paesi USMCA si asterranno dal concludere accordi commerciali con paesi che non hanno un'economia di mercato. Se ci sono ...

