Ciclismo – Lance Armstrong esce dall’ombra per partecipare alla “Ruta de los

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)in gara a 47 anniRuta de los Conquistadores per uscire dall’ombra A 47 anni, lo statunitensedall’ombra per“Ruta de los Conquistadores”, uno degli eventi ciclistici più estremi in Costa Rica. L’ex corridore, che è stato spogliato dei suoi sette titoli del Tour de France in uno dei più grandi scandali di doping sportivo, ha viaggiato con la sua troupe cinematografica per registrare la sua partecipazione all’evento. La competizione, che si corre da giovedì a sabato e attraversa il paese dcosta del Pacifico ai Caraibi, vedrà in gara oltre 400 ciclisti provenienti da diversi paesi, anche se tutti gli occhi saranno per. LaPresseVincent Curutchet L’americano continua a fare i conti con le cause, sebbene abbia ancora i suoi contatti. Uno di questi è il suo amico Román ...