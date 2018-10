Ciclismo | da Bologna a Verona svelata l' edizione 2019 del Giro d' Italia

Ciclismo - presentata la partenza del Giro d’Italia 2019 : via da Bologna : A Bologna si è scoperta ufficialmente la partenza del Giro d’Italia 2019. La corsa rosa scattera' con una cronometro individuale che si preannuncia particolarmente suggestiva sulle rampe del Colle di San Luca, tradizionale epilogo del Giro dell’Emilia. Il Giro continuera' poi scendendo verso sud, ma nel weekend successivo tornera' in Emilia Romagna con altre due tappe e una ripartenza per un’ulteriore frazione da Carpi. Giro, via con la ...