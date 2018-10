Chi era Emanuela Orlandi

USA - frena l'attività manifatturiera nell'area di Chicago : In calo l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di ottobre, l'indice PMI Chicago si è attestato a 58,4 punti dai 60,4 punti del mese precedente . Il dato delude le attese degli ...

Salvatore Mannino - l’imprenditore ‘smemorato’ di Lajatico confessa la farsa : “Mi sentivo sChiacciato da mia suocera” : Salvatore Mannino, l’imprenditore scomparso lo scorso settembre a Lajatico, in provincia di Pisa, ritrovato dopo un mese privo di memoria in un ospedale di Edimburgo, ha ritrovato la memoria. O meglio, secondo quanto riportato oggi da Repubblica, non l’avrebbe mai persa. L’uomo infatti ha confessato di aver architettato una messinscena. Il dubbio che il 52enne si stesse inventando tutto era già venuto sia ai suoi familiari sia ...

Pisa - l'imprenditore smemorato ammette il bluff : 'Mi sentivo sChiacciato da mia suocera' : Salvatore Mannino, l'imprenditore 52enne scomparso da Lajatico (comune in provincia di Pisa) lo scorso settembre e ritrovato ad Edimburgo, in Scozia, senza memoria si sarebbe inventato tutto. Dietro la messa in scena - che ha creato un vero e proprio giallo internazionale - vi sarebbero delle incomprensioni famigliari e una suocera troppo ingombrante. L'uomo, infatti, ha ammesso che non sopportava più le dinamiche famigliari e voleva recuperare ...

Juventus - Matuidi : “Chiuderò la mia carriera in bianconero” : Parole d’amore arrivano da Blaise Matuidi: il centrocampista della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rmc Sport riguardo il suo futuro. Alla domanda sulla chiusura della carriera, il francese non ha avuto dubbi, rivelando il proprio amore per la Nazionale e per la Juventus: “Voglio chiudere con stile, tra non più di 2 […] L'articolo Juventus, Matuidi: “Chiuderò la mia carriera in bianconero” ...

Tav - Di Maio a Torino : “Io leale al contratto di governo. A Chi protesta dico che i soldi resteranno sul territorio” : “La Tav è nel contratto di governo. Si deve portare avanti il contratto, perché altrimenti non ha neanche più senso andare avanti. A chi protesta perché stiamo mantenendo una promessa diciamo che i soldi che risparmieremo saranno reinvestiti sul territorio”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino per un incontro sulla Comital. “Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, per rilanciare le ...

Rocco SChiavone 2 : stasera il terzo appuntamento su Rai 2 : Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento con la fiction che vede protagonista Marco Giallini.

"Mi sentivo sChiacciato da mia suocera" : la confessione dello 'smemorato' Salvatore Mannino : L'imprenditore scomparso e misteriosamente ritrovato in Scozia era sospettato di aver simulato una perdita di memoria

Le scuole Chiuse per incuria generano altra ignoranza : Peccato che fra i servizi comunali non c'è solo la cura del verde pubblico, ma l'assistenza ai cittadini, l'informazione per i tanti abitanti inurbati ignari di scienza botanica e delle cure ...

Salvatore Mannino - l'imprenditore smemorato - si è inventato tutto : "Mi sentivo sChiacciato da mia suocera" : Il sospetto alla fine è stato confermato: Salvatore Mannino, imprenditore italiano scomparso e ritrovato dopo un mese in Scozia, ha solo simulato di aver perso la memoria e di non ricordare nulla della sua famiglia. A confessarlo è lui stesso ai medici della psichiatria dell'ospedale di Pisa, confermando così le ipotesi degli inquirenti italiani e scozzesi. A motivare il gesto, in base al suo racconto, nessun coinvolgimento ...

Nuova lettera Ue all'Italia : 'Cruciale la vulnerabilità - Chiarite entro 2 settimane' : La Commissione europea, sottolinea come il debito italiano sia fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso. Bruxelles chiede chiarimenti entro il 13 novembre, poi potrebbe partire la ...

Modena. Incidente ad Arluno : morta Elisa BosChi : era prossima al matrimonio : Un terribile Incidente. La Fiat Cubo distrutta. Qui viaggiavano i quattro amici modenesi coinvolti nell’Incidente sull’A4 Torino-Venezia all’altezza di Arluno.

[L'analisi] Ecco Chi pagherà davvero il salvataggio di Alitalia - che perde un milione di euro al giorno : Per Alitalia, è stato il giorno dei No. Si è tirata fuori Lufthansa, Eni e Leonardo, l'ex Finmeccanica, hanno fatto sapere di non volerne saper nulla e, se qualcuno pensava di attingere alla Cassa ...

Sul condono a IsChia il Pd incalza - bagarre alla Camera : Al grido 'onestà onestà' i dem contestano la sanatoria prevista all'interno del decreto per Genova, di cui si stanno esaminando gli emendamenti. Di Maio replica: non possiamo cancellare gli effetti ...

Decreto Genova - rallenta il voto alla Camera : seduta notturna. Scontro in Aula sul condono per IsChia : Da una parte l’ostruzionismo del Pd e dall’altra l’inserimento di nuovi emendamenti: seduta notturna alla Camera per arrivare alla fine della discussione sulle modifiche al Decreto Genova. Il voto finale è previsto per mercoledì 31 ottobre entro le 15. L’allungamento dei tempi ha portato anche all’annullamento dell’assemblea congiunta dei parlamentari M5s che è stata fatta slittare al termine delle votazioni. ...